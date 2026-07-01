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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Ferrari rumbo a Silverstone: "No éramos campeones en Barcelona y no somos idiotas ahora"

El jefe de equipo mira hacia adelante después del difícil fin de semana de Spielberg y ahora llega Silverstone. El equipo de Maranello ha trabajado duro para entender cuáles fueron los errores en Austria para llegar a Inglaterra y tener un mejor nivel de competitividad.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Frederic Vasseur, Ferrari

Ferrari sintió en su propia piel el vértigo de la montaña rusa entre Barcelona y Spielberg. Desde la cima más alta, gracias a la gran victoria lograda por Lewis Hamilton en Cataluña, hasta una de las más bajas de la temporada, con el quinto y el octavo puesto conseguidos en el Red Bull Ring.

Ahora, sin embargo, en el horizonte hay otra cita de alto nivel: el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará precisamente este fin de semana en Silverstone, donde todo comenzó en mayo de 1950.

Para Ferrari se trata de la ocasión para demostrar que lo de Spielberg fue solo un tropiezo. "No éramos campeones en Barcelona y no somos idiotas ahora", dijo Frédéric Vasseur a Sky Sport F1 después de la carrera del domingo pasado.

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Pareció claro que algo salió mal en la preparación de la carrera de Ferrari. La configuración elegida ciertamente no ayudó a los pilotos en la gestión de los neumáticos. En estos días, el equipo de Maranello ha tenido la oportunidad de examinar los datos recopilados en el Red Bull Ring para entender qué no salió bien y no repetir los mismos errores este fin de semana.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

"Silverstone es uno de los circuitos más icónicos del campeonato y representa un desafío muy diferente respecto a Austria. Llegamos a este fin de semana después de haber analizado atentamente la carrera de Spielberg e identificado algunas áreas de mejora", dijo el team principal de Ferrari hablando de Silverstone en la previa difundida por el equipo del Cavallino Rampante.

"Sabemos que el nivel de la competición será, como siempre, extremadamente alto y que cada detalle marcará la diferencia. Como de costumbre con el formato Sprint, tendremos una sola sesión de entrenamientos libres antes de entrar en una sesión competitiva, así que será fundamental empezar desde el principio con el pie derecho".

Después de la victoria de Barcelona, Hamilton llega al gran premio de casa con expectativas importantes. Es su carrera de casa y tiene una motivación altísima después de haber firmado una racha de resultados de alto nivel, demostrando una vez más su talento.

"Para Lewis esta es una carrera especial y sabemos cuánto apoyo recibirá de los aficionados británicos. Silverstone ofrece siempre una atmósfera extraordinaria y estamos deseando salir a la pista", concluyó Vasseur.

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