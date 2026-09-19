Ferrari revela un traje de carreras negro especial para Leclerc en el GP de Singapur de F1
Ferrari ha presentado un traje de carrera negro de edición especial para Charles Leclerc de para al Gran Premio de Singapur.
Ferrari ha presentado un traje de carrera negro de edición especial para Charles Leclerc, que el piloto monegasco lucirá en el Gran Premio de Singapur del próximo mes.
Alejándose del tradicional rojo Ferrari con detalles blancos, el traje de carrera hecho a medida de Leclerc es casi completamente negro. Además del traje de carrera que "encarna una noche bajo las luces de Singapur", la escudería de Maranello ha revelado una gorra de edición limitada, que estará disponible para que los aficionados la compren el 5 de octubre.
Los aficionados han compartido sus opiniones sobre el atrevido nuevo look del piloto de 28 años, con algunos describiéndolo como "brutal" y otros preguntándose por qué se ha elegido para Singapur. "Bonito, quiero decir, no tengo ni idea de por qué lo hacen, pero… ¿bonito?", escribió uno en Reddit, mientras que otro añadió: "La era del Leclerc Oscuro ha llegado".
"Maldita sea, sería increíble si Lewis llevara un traje completamente blanco bajo las luces", publicó otra persona, y otro aficionado comentó: "Nadie pidió mi opinión, y en realidad no importa, pero, madre mía, el logo de HP es feísimo. Se ve totalmente fuera de lugar cada vez que lo veo. Solo quería desahogarme, gracias, gente".
Otros comentarios incluyen: "Menos mal que la carrera es de noche, porque eso va a ser calurosísimo en los entrenamientos diurnos", y "Ferrari debería centrarse más en los fundamentos de las carreras de gran premio y menos en trajes y cascos especiales. Quizá entonces, solo quizá, no serían tan desesperantes".
Leclerc ocupa actualmente el quinto puesto en el campeonato de pilotos con 167 puntos, a 125 puntos del líder del campeonato Kimi Antonelli y a 24 puntos de su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, que ocupa el tercer puesto.
El Gran Premio de Singapur tendrá lugar en el Marina Bay Street Circuit del 9 al 11 de octubre. El siguiente será el Gran Premio de Azerbaiyán, del 24 al 26 de septiembre, seguido por el Gran Premio de Baréin celebrado en Malasia del 2 al 4 de octubre.
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