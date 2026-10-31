Fórmula 1 GP de México

Ferrari rebaja las expectativas para el GP de México de F1 pese a un viernes fulgurante

Charles Leclerc lideró tanto la FP1 como la FP2 el viernes en México

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 31 oct 2026, 15:16

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El jefe de Ferrari en Formula 1, Fred Vasseur, ha rebajado las expectativas para el Gran Premio de México pese a que Charles Leclerc lideró ambas sesiones de entrenamientos del viernes.

El piloto de Ferrari marcó el ritmo con un 1m18.128s en la FP1, antes de rebajar esa referencia a 1m17.827s en la FP2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Su compañero de equipo Lewis Hamilton también fue competitivo, tras haber sido cuarto en los primeros entrenamientos, a 0.738s de Leclerc, antes de estar entre los cinco primeros hasta que su motor falló a mitad de la FP2.

Vasseur dijo el viernes: “No tengo que estar confiado o no. Tenemos que trabajar, tenemos que intentar sacar lo mejor para mañana.

“Las condiciones son megaextremas, [más de lo que] sabíamos antes por la altitud. Es un reto para nosotros, pero también para los demás. Significa que tenemos mucho trabajo que hacer esta noche.

“Está lleno de baches, probablemente un poco demasiado antes de la curva 1. Es casi peligroso. Tendremos que hacer algo esta noche.

“En general, creo que ha sido un buen comienzo del fin de semana, pero todavía queda mucho camino por recorrer”.

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Los comentarios del francés llegaron con lo ocurrido la semana pasada en mente, ya que Ferrari lideró cada sesión de entrenamientos en Austin, solo para clasificarse cuarto y quinto antes de terminar segundo y cuarto.

Leclerc afirmó que Ferrari tuvo dificultades con la evolución de la pista, mientras que Hamilton atribuyó los problemas de la Q3 a sus neumáticos, por lo que Vasseur se muestra cauto ante la posibilidad de que se repita una situación similar este fin de semana.

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El circuito de México, de baja adherencia, es famoso por la evolución de su pista, y con el líder destacado Mercedes —además del resurgido Red Bull— en forma, la pole no está garantizada para Ferrari.

“Todos mejorarán, todos afinarán el paquete con la altitud”, añadió Vasseur.

“Es cierto que es completamente extremo comparado con lo que tenemos que afrontar y el hecho de que los pilotos lleguen con este nivel de carga aerodinámica en México es un reto.

“Estaban acostumbrados a llevar el alerón más grande de la temporada. Creo que la diferencia respecto al año pasado es mucho menor en Monza que en Mónaco o México, y es aún más un reto para ellos”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Pero esto sigue viéndose como una gran oportunidad para que la marca italiana consiga su tercera victoria de la temporada 2026, después de Hamilton en Barcelona y Leclerc en Silverstone.

Eso se debe a que Ciudad de México está a gran altitud, lo que significa que el turbo debe trabajar más, pero como el turbo del SF-26 es más pequeño que otros, el retraso debería ser mínimo.

Es por esa razón que el hombre de Mercedes George Russell, por ejemplo, señaló a Ferrari como la favorita antes del fin de semana, pero Hamilton rechazó esa afirmación tras la FP2.

“No estoy realmente de acuerdo con lo del turbo”, dijo el siete veces campeón del mundo. “Si miras las velocidades frente a Mercedes y Red Bull, siguen siendo enormemente más rápidos al final de las rectas, como en cada carrera.

“El turbo no está marcando la diferencia. Sigue empujando mucho más al final de las rectas.

“Creo que todavía estamos perdiendo unas buenas dos o tres décimas. Pero el coche se está comportando bien. Nuestro coche funciona bastante bien”.

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