Fórmula 1 GP de Singapur

Ferrari publica caóticas imágenes de la toma de sus redes sociales por Hamilton y Leclerc

Ferrari compartió imágenes detrás de escena de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tomando el control de las redes sociales del equipo durante el fin de semana del GP de Singapur

Lydia Mee

Publicado: 17 oct 2026, 10:23

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Ferrari publicó imágenes detrás de escena de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tomando por asalto las redes sociales del equipo.

Los dos pilotos se hicieron cargo de las cuentas de la escudería de Maranello durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, y fue puro caos.

Con una ventana de 20 minutos para hacer lo que quisieran con los canales, Hamilton admitió rápidamente su falta de práctica reciente en redes sociales, al explicar: "Hace tanto que no publico mi propio contenido que en realidad ni siquiera sé cómo usar la aplicación".

Leclerc tomó inmediatamente el mando y le indicó al siete veces campeón que posara para una selfie en primerísimo primer plano que se usaría como nueva foto de perfil.

La toma incluyó a Hamilton haciendo un breve recorrido por la unidad de hospitalidad de Ferrari, a Leclerc manejando el scooter de Hamilton, a la pareja interrumpiendo reuniones por separado y a ambos pilotos transmitiendo en vivo, entre otras publicaciones.

Ferrari emitió más tarde un "comunicado no oficial" en tono irónico.

"Scuderia Ferrari HP confirma que, durante las últimas dos horas, dos individuos dentro de la organización obtuvieron el control no autorizado de nuestros canales de redes sociales", escribió el equipo.

"Durante este período, se tomaron una serie de decisiones editoriales altamente cuestionables, incluidos cambios en nuestra foto de perfil y la publicación de contenido que no pasó por nuestros procedimientos estándar de aprobación.

"Podemos confirmar que los dos sospechosos fueron identificados y que la situación ya fue contenida. Se ha restablecido el control total de nuestras cuentas.

"Agradecemos a nuestros aficionados por su comprensión durante este incidente sin precedentes".

Al momento de escribir estas líneas, las imágenes detrás de escena de la broma en redes sociales ya habían sido vistas más de 40.000 veces. "NECESITAMOS MÁS CONTENIDO COMO ESTEE", comentó un aficionado en el video de YouTube, mientras que otro agregó: "Lo necesitábamos todos los meses, por favor".

"Los amo a los dos juntos, pensé que iba a ser difícil reemplazar el combo Charlie/Chilli tanto en redes como en la pista, pero me equivoqué", publicó otra persona.

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