El próximo objetivo de Ferrari tras tener un ritmo "más fuerte que Mercedes" en Zandvoort

El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 resultó ser una carrera en la que Ferrari no logró convertir su fuerte ritmo de carrera en el mejor resultado posible, lo que, según el jefe de equipo Fred Vasseur, se debió a que el equipo tuvo una clasificación difícil y no ejecutó la carrera a la perfección.

Con Lewis Hamilton y Charles Leclerc terminando justo detrás de George Russell, que fue tercero, Vasseur cree que el ritmo de Ferrari en Zandvoort fue mejor que el de Mercedes, pero la carrera se volvió difícil porque ninguno de los pilotos logró algo mejor que la tercera fila en la clasificación, mientras que el equipo tampoco aprovechó todas las oportunidades posibles para ganar más posiciones en la carrera.

"Creo que el ritmo fue fuerte, creo que al menos más fuerte que Mercedes", dijo el francés a Sky Sports, "pero las cosas son como son, y ahora tenemos que analizar a fondo lo que hicimos y lo que hicimos mal".

Un factor contribuyente fue la lenta salida de Charles Leclerc en la segunda salida, donde perdió una posición ante Oscar Piastri, cuando el australiano adelantó al Ferrari por el exterior en la curva 1, a pesar de llevar neumáticos duros frente a los blandos de Leclerc.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Más tarde, Ferrari realizó una parada lenta para el monegasco y también perdió una oportunidad de ganar una posición sobre Russell después de que Leclerc superara a Piastri. Como señaló Vasseur, el ritmo del coche "no fue un problema" para Ferrari en los Países Bajos, pero su fin de semana se complicó al no poder extraer su rendimiento en la clasificación del sábado.

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"Creo que el ritmo este fin de semana fue bueno, al menos, en ambas carreras", señaló, hablando con los medios después de la carrera. "Si nos faltó algo este fin de semana fue más bien la clasificación, en primer lugar. No en la clasificación sprint, sino en la clasificación [principal], tuvimos una mala preparación con una vuelta de salida y demás.

"Y la ejecución [en la carrera] no fue tan buena, porque tuvimos una salida muy fuerte en la primera largada, y en la segunda perdimos posición con blandos frente a algunos competidores con duros, y eso es inesperado. Y luego tuvimos una mala parada en boxes y después fue difícil. Pero el ritmo en sí fue decente, no es un problema en absoluto".

En la clasificación del viernes para la carrera sprint, Leclerc fue tercero, a solo 0.055s del mejor tiempo de Russell, pero Hamilton terminó sexto, a 0.624s de la pole. El sábado, ambos pilotos de Ferrari tuvieron dificultades para poner temperatura en los neumáticos, lo que Hamilton dijo que fue el principal factor para que acabaran quinto y sexto en la sesión. Eso fue a pesar de que Ferrari optó por una vuelta extra de preparación en comparación con sus principales rivales en la Q3.

"Creo que los neumáticos fueron los principales culpables hoy, simplemente nos costó mucho hacer que los neumáticos funcionaran", comentó después de la clasificación. "No están realmente en la ventana en el primer sector, ahí es donde perdimos la mayor parte de nuestro tiempo, y luego mejoran a lo largo de la vuelta. Haces una vuelta de salida y una vuelta de preparación, y los neumáticos siguen sin estar listos para la curva 1, es una locura".

Por lo tanto, cuando se le preguntó si Ferrari debería mejorar el coche o esperar hasta introducir la nueva versión de su unidad de potencia para mejorar en clasificación, Vasseur dijo que el equipo necesita entender mejor cómo preparar los neumáticos para las vueltas rápidas, ya que, señaló, la clasificación no siempre ha sido una debilidad para Ferrari este año.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Por supuesto, siempre es mejor tener una mejor aerodinámica, una mejor suspensión, un mejor motor, siempre ayuda", dijo Vasseur. "Pero creo que si nos falta algo en clasificación... no ha sido así toda la temporada. Tuvimos algunas carreras como Spielberg en las que hicimos un mejor trabajo en clasificación que en la carrera. Estuvimos en la primera fila, fuimos segundo y tercero, y sufrimos un poco más en la carrera.

"El problema es que en clasificación, se trata mucho de la preparación de la vuelta de salida, de la gestión de los neumáticos. Pero es un enfoque diferente de la gestión de los neumáticos en clasificación que en carrera. Puedes estar bien en un lado y no en el otro, de un fin de semana a otro. Este fin de semana, creo que tuvimos un enfoque decente para la clasificación sprint, un poco más difícil [el sábado] con condiciones frías. Y está todo tan apretado que en la clasificación sprint tienes cuatro coches en seis centésimas de segundo.

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"Viste a Lewis el primer día. Tuvo que levantar un poco después de la curva 10 [en su vuelta de salida], porque tenía dos o tres coches delante y perdió [tiempo en] la curva 1. Le costó dos o tres décimas y en este caso pierdes cuatro posiciones y se convierte en una mala clasificación. Es cierto para nosotros, pero es cierto para todos, que hay que poner mucho esfuerzo en la preparación de cada vuelta.

"Si tenemos que aprender algo del fin de semana, no es sobre el potencial puro. Es más sobre la ejecución en estos dos días. Fuimos capaces de estar ahí en términos de rendimiento en algunas fases del fin de semana, pero tenemos que estar ahí siempre".

Después de Zandvoort, Ferrari ocupa el segundo lugar en la clasificación, a 87 puntos de Mercedes y con McLaren acercándose rápidamente por detrás. El equipo de Woking ha ganado las dos últimas carreras con Lando Norris y ha reducido la distancia con Ferrari a 75 puntos antes del Gran Premio de Italia.