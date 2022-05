Un error de "copia y pega" llevó a la protesta de Ferrari contra Red Bull

Las Notas del Director de Carrera son un importante documento de cada gran premio de Fórmula 1, en el sentido de que generalmente consisten en instrucciones que establecen el vínculo entre el reglamento y su aplicación práctica.

En ocasiones, sustituyen a la interpretación real en cuanto a reglamentos, y recordamos en particular que hasta el año pasado, el ex director de carrera Michael Masi los utilizaba, entre otras cosas, para determinar el estado de los límites de la pista en cada circuito, que además a veces podría contradecir o no respetar el espíritu de las reglas vigentes en esa materia.

En el Gran Premio de Mónaco este fin de semana, esas notas fueron el centro de un nuevo episodio confuso. Durante la carrera, disputada primero en condiciones de mojado, luego secándose y finalmente en seco, Max Verstappen salió de boxes durante su segunda parada patinando al volver a acelerar justo después de Santa Devota. Al hacerlo, el piloto de Red Bull cruzó la línea amarilla de salida de boxes.

Sin embargo, las Notas de Dirección de Carrera, proporcionadas en el circuito urbano de Montecarlo por Eduardo Freitas, parecían bastante claras sobre ese tema en su artículo 11.1: "De conformidad con el Capítulo 4 (Sección 5) del Apéndice L del CSI [Código Deportivo Internacional] , los pilotos deben permanecer a la derecha de la línea amarilla continua en la salida del pitlane al salir de los boxes y permanecer a la derecha de esa línea hasta que termine después de la curva 1".

Max Verstappen lors du GP de Monaco 2022.

Es en base a ello que Ferrari optó por interponer una protesta contra el holandés por esa supuesta infracción, pero también contra su compañero Sergio Pérez, ya que en la citación de los dos pilotos de Red Bull se puede leer que esas protestas se producen "contra los coches #1 y #11 por supuestamente no mantenerse a la derecha de la línea amarilla en la salida de boxes".

Si bien la denuncia contra Pérez duró poco, ya que el mexicano nunca estuvo en contacto con la línea amarilla (algo que Ferrari reconoció en la audiencia ante los comisarios), Verstappen pilotó sobre la línea amarilla (todas las partes habían acordado reconocerlo) y, según las Notas de Dirección de Carrera, esto no cumplía el mantenerse a la derecha de la misma. El principal argumento de los italianos fue, por lo tanto, el incumplimiento de las Notas del Director de Carrera, al tiempo que recordó que en el pasado situaciones similares se habían resuelto con sanciones (se citó de manera destacada el ejemplo de Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Austria 2021).

El problema para Ferrari es que Freitas admitió que una torpeza en el establecimiento de las notas había creado una diferencia entre lo que indicaban las mismas y el reglamento vigente. Efectivamente, las notas versión 2022 eran un "copia y pega" de las de 2021. Sin embargo, entre 2021 y 2022 cambió la redacción del artículo 5 del Capítulo IV del Apéndice L del Código Deportivo Internacional. Así es como aparece en español el texto traducido:

Versión 2021 del Código Deportivo Internacional Salvo caso de fuerza mayor (reconocido como tal por los Comisarios Deportivos), cualquier línea pintada en la pista a la salida de boxes y que tiene el fin de separar los coches que salen de boxes de los coches en pista no podrá ser atravesada por ninguna parte de un coche saliendo de boxes. Versión 2022 del Código Deportivo Internacional Excepto en un caso de fuerza mayor (reconocido como tal por los Comisarios Deportivos), ningún neumático de un coche que abandone el pitlane debe cruzar ninguna línea pintada en la pista a la salida de boxes y que tiene el fin de separar los coches que salen de boxes de los coches en pista.

La diferencia es obviamente mayor en un caso como este, ya que la aplicación estricta de una versión de la regla u otra respecto a la situación de Verstappen habría cambiado el resultado del caso. Este domingo en Mónaco, los comisarios solo tuvieron que referirse al Código Deportivo Internacional para dictar su decisión y rechazar la petición de Ferrari: "En esta situación, el coche no 'cruzó' la línea, debería tener una rueda completa a la izquierda de la línea amarilla línea para hacerlo", decían las conclusiones de la decisión. "Como resultado, el piloto no violó la sección correspondiente del Código y esto prevalece sobre cualquier interpretación de las notas".

Además de ese error por parte de dirección de carrera que creó una diferencia entre dos textos a los que los equipos podían referirse legítimamente en relación con la aplicación de las reglas durante un fin de semana de gran premio, esta situación permitió a los comisarios establecer una jurisprudencia, a priori clara, relativa a estas situaciones en las que los reglamentos (ya sean reglamentos específicos de F1 o el Código Deportivo Internacional) se contradicen con las Notas de Dirección de Carrera.

"El artículo 2.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de 2022 establece que 'todos los [...] comisarios [...] se comprometen a cumplir con todas las disposiciones [...] del Código Deportivo Internacional [y] el Reglamento Deportivo'", podemos leer en especial en la primera parte de las conclusiones de los comisarios respecto a la decisión de Mónaco. "Esto impone al director de carrera (y a los comisarios) la obligación de cumplir con estas reglas. En consecuencia, las notas emitidas por el director de carrera no pueden contradecir el Código o el Reglamento Deportivo".

Tras Abu Dhabi 2021, se han realizado una serie de cambios en la forma en que funciona la Dirección de Carrera y sus nuevos hombres fuertes, Niels Wittich y Eduardo Freitas, parecen adoptar un enfoque más estricto en la aplicación de una serie de reglas, algunas de las cuales también se han aclarado o reescrito entre temporadas.

El episodio de Mónaco, en un evento también marcado por cierta confusión ligada a las condiciones climáticas, es un recordatorio fuerte para los nuevos directores de carrera de que la más mínima ligereza sobre el tema (en este caso, un "copia y pega" de las notas de 2021) puede rápidamente tener importantes consecuencias, sobre todo cuando hay una feroz batalla entre dos escuderías.