Ferrari revela el problema de Vettel con la SF90

A pesar de que Sebastian Vettel repuntó en la parte final de la temporada, consiguiendo la pole en el Gran Premio de Japón tras su victoria en Singapur, además de haber salido en primera línea en cuatro de las últimas cinco carreras, “Lena” como llamó a la SF90, acabó siendo una de las Ferrari a las que más le costó adaptarse.

De hecho, al preguntársele directamente al cuatro veces campeón del mundo si esta era la mejor Ferrari que había pilotado, Vettel no dudó en decir que no lo era. De acuerdo a lo que ha revelado Mattia Binotto, la inestabilidad en la parte trasera de la SF90, en particular en frenada, ha sido un factor limitante para el alemán.

Esto, a pesar de las buenas sensaciones durante la pretemporada, que acabaron por generarles una idea equivocada de la competitividad y características del monoplaza.

“Él ha estado muy incómodo con el auto al inicio de la temporada, ciertamente con la falta de estabilidad en frenada,” dijo Binotto sin querer ser más específico al respecto, hablando durante la cena de fin de año de la Escudería Ferrari que acompañó Motorsport.com.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, tras su accidente Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Ya en el pasado Vettel ha vivido problemas similares de estabilidad trasera en frenada con la SF71H de 2018 y antes con el Red Bull RB7 de 2011. El mismo Vettel lo explicó en sus palabras en Australia el año pasado, describiendo el comportamiento del auto en la frenada y la entrada de la curva.

“El auto no responde como yo quiero y se desliza cuando no quieres que se deslice. Yo quiero un auto que esté en su punto cuando freno y giro el volante, y en esa ventana es donde no estoy contento,” decía Vettel en Melbourne en 2018.

“Si tienes la confianza y crees en el auto, no tienes que pensar un segundo, simplemente vas y lo haces. Por ahora, se siente todo como un proceso demasiado consciente.”

Aunque la misma situación técnica de la SF90 de este año la tuvo que enfrentar su compañero de equipo Charles Leclerc, según Binotto el monegasco pudo sobrellevarlo mejor que Vettel “debido a su estilo de manejo”, según respondió al cuestionársele al respecto días atrás es Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 detenido en pista por problemas con el motor Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En un diálogo que sostuve para FOX Sports Latinoamérica con Leclerc durante el

Gran Premio de Singapur, el piloto de Ferrari afirmó que la frenada ha sido de los puntos fuerte de su estilo de manejo, algo que ha confirmado recientemente uno de sus ex-compañeros de equipo.

Hablando para el podcast oficial de la Fórmula 1 “Beyond de Grid”, el ahora piloto de Red Bull Alex Albon, quien corriera junto a Leclerc en la GP3 en ART Grand Prix, describe como para el monegasco una parte trasera sin tanta estabilidad es algo que puede llegar a manejar bastante bien.

“Diría que él es muy fuerte en frenada y entrada de la curva. Eso de tener la parte trasera del auto moviéndose en el paso por curva,” explicaba Albon.

“Es como un drift en la entrada, que todos lo hacemos, pero en especial en frenadas fuertes o medias, es donde funcionan muy bien. Se trata de poner el auto recto antes de llegar al vértice de la curva. Es ahí donde él es muy fuerte.”

Como lo explicaba Vettel en Australia el año pasado, su estilo de manejo requiere un auto muy estable en frenada, que permite un eje trasero estable luego a la hora de girar el volante, algo que el alemán hace tal vez de forma más agresiva en la entrada de las curvas respecto a sus más recientes compañeros de equipo.

Binotto señaló que conforme pudieron agregar más carga aerodinámica a la SF90, la confianza de Vettel aumentó. Sin embargo aceptó que “el problema no desapareció al final” y destacó cómo a pesar de ello Vettel se recuperó.

“En la segunda mitad de la temporada, cuando tenía mucha confianza general en el auto, él ha sido muy rápido. Si miramos su velocidad en carrera, era muy similar a la de Charles, quien ha sido más veloz en clasificación,” dijo Binotto.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Diría bien hecho por él en la segunda mitad de la temporada, por la forma en la que reaccionó después de una primera mitad que no ha sido fácil.”

Ya previamente durante esta temporada, en diálogo con Motorsport.com, el expiloto de F1, Juan Pablo Montoya había dado indicios sobre una situación técnica que podría estar trucando el potencial de Vettel, incluso mencionando la frenada como uno de los posibles factores.

Esto debido a que el propio Vettel mencionó durante la pretemporada que Leclerc estaba pilotando el auto de forma “diferente” a la suya, algo que el debutante luego dijo tenía que ver con la frenada, a pesar de que para ese entonces la inestabilidad de la SF90 que luego encontrarían en Australia, no se había revelado.

Ferrari y Vettel, 100 Grandes Premios juntos