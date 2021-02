Cinco cosas que aprendimos de la presentación del equipo Ferrari

Aunque el evento del viernes no nos permitió echar un primer vistazo al nuevo SF21 –la presentación del coche será el 10 de marzo–, sí que hubo mucha información por parte del jefe del equipo, Mattia Binotto, y de los pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz sobre cómo ha ido el invierno y lo que se avecina.

Aquí están las cinco claves del evento antes de una temporada en la que Ferrari sabe que debe hacerlo mejor...

1- El SF21 no será tan lento en recta como en 2020

La campaña de Ferrari en 2020 descarriló por un motor con poca potencia y un diseño de coche con demasiado drag (resistencia al avance). La combinación castigó mucho a Charles Leclerc y Sebastian Vettel.

Porque no solo eran lentos en las rectas, sino que el déficit era tal que les obligaba a reducir la carga aerodinámica para no ser completamente vulnerables, y eso les perjudicaba también en las curvas.

La temporada pasada, Ferrari sabía que tenía que hacer las cosas de manera diferente para 2021, y por eso ha habido un doble impulso. Esta temporada se estrenará un motor completamente nuevo para solucionar la falta de potencia, y el paquete aerodinámico del SF21 se ha revisado para hacerlo más eficiente.

El jefe del equipo, Mattia Binotto, expresó su confianza en el estado en que se encuentra Ferrari tras el trabajo invernal.

"Basándonos en nuestras simulaciones actuales, en lo que podemos ver en términos de potencia en los bancos de prueba, y en el drag del coche en el túnel de viento, creo que hemos recuperado bastante velocidad en las rectas", dijo.

"Así que espero que la velocidad no sea un problema como lo fue. Esperamos ser competitivos, pero solo lo sabremos cuando estemos en Bahréin, porque siempre es en comparación con lo que hacen los demás".

2- El inicio de temporada de Ferrari será clave

Aunque Ferrari sabe que no puede permitirse repetir lo de la temporada pasada, en la que terminó en sexta posición en el campeonato de Constructores, en la próxima campaña tampoco puede quemar todos sus buques.

La inminente llegada de la revisión del reglamento de la F1 para 2022 significa que los equipos deben centrar todos los recursos en los futuros coches. Si se retrasan en esto ahora, pagarán el precio cuando comience la próxima temporada.

Todos los equipos van a tener que hacer malabarismos para dividir los recursos entre los coches actuales y sus proyectos para 2022, y Ferrari ha tomado la decisión de cambiar sus esfuerzos antes de tiempo.

Esto significa que no puede esperar avanzar durante la campaña de 2021, por lo que el rendimiento con el que comience el año definirá en gran medida cómo se desarrolla el resto de la temporada.

"El coche de 2022 es un cambio tan grande que hay al menos una cantidad mínima de ejercicio y diseño y proyectos que deben desarrollarse. Así que la mayor parte del esfuerzo estará ahí", dijo Binotto. "Por eso es muy importante cómo se comporta el coche al principio de la temporada, porque de alguna manera será el rendimiento que podremos ver durante el resto del año".

Todas las miradas están puestas en Bahréin, ya que mucho depende de cómo vayan esas primeras vueltas en Sakhir.

3- Sainz ve complicado dar su 100% en la primera carrera

Carlos Sainz se ha asegurado un sueño al conseguir un asiento en Ferrari, pero llega en tiempos difíciles para cualquier piloto que cambie de equipo.

Las nuevas medidas de reducción de costes significan que las pruebas de pretemporada se han reducido a solo tres días en total este año, la mitad de lo que hubo el año pasado. Esto significa que cada piloto solo dispone de un día y medio para prepararse para la temporada.

Las complejidades de conseguir que un piloto se adapte completamente a los nuevos equipos son complejas, y las cosas no se ven favorecidas por la prohibición a Sainz de unirse al test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi el año pasado. Ferrari ha tratado de ayudarle en su camino haciéndole rodar con un coche de 2018 en Fiorano a principios de este año, y también ha hecho algunas pruebas con los neumáticos Pirelli en un coche muleto.

Sin embargo, tanto él como el equipo tienen claro que será muy complicado ponerse a punto como le gustaría para la primera carrera.

"Mi intención es, obviamente, estar al 100% para la primera carrera, pero siendo realista, hablando de mi experiencia de cambiar de equipo durante todos estos años, me dice que eso es muy difícil de conseguir", explicó el español. "Siempre hay experiencias y sensaciones que tienes que vivir carrera a carrera, o fin de semana de carrera a fin de semana de carrera en los entrenamientos libres, en la clasificación y en los Grandes Premios. [Y cosas] que siempre acabas aprendiendo en las carreras más que en los entrenamientos".

"Quiero decir que un día y medio de test por piloto no va a servir para nada, pero al mismo tiempo voy a intentar contar con mi experiencia de cambiar de equipo a menudo e intentar llegar a la primera carrera a mi máximo nivel".

Binotto ha añadido: "Todavía hará falta algo más de tiempo. Por lo tanto, no esperamos que esté totalmente integrado al 100% al comienzo de la temporada, pero cada día será importante. Creo que estará listo para el comienzo de la temporada, si no al 100%, muy cerca".

"Porque al final no es un novato. Es un piloto profesional, tiene algunas temporadas de F1 a sus espaldas. Así que estoy bastante seguro de que gestionará muy bien la situación y estará listo".

4- Leclerc está completamente recuperado de la COVID-19

Tras haber evitado contagiarse del coronavirus durante la temporada, Charles Leclerc vio desbaratada su preparación invernal cuando dio positivo en enero.

Eso significó un periodo de aislamiento total mientras se recuperaba, y una gran incertidumbre sobre la gravedad de su afectación. Al fin y al cabo, Lewis Hamilton no parecía demasiado recuperado después de haber contraído la infección en Bahrein y haber regresado en Abu Dhabi.

Aunque la situación resultó ser una molestia para Leclerc, la buena noticia es que no tuvo un impacto duradero. Y de hecho, como reveló en la presentación, este invierno ha estado más cerca de Ferrari y Maranello que nunca.

"No me afectó tanto, por suerte, así que me siento completamente bien", dijo. "Me he hecho algunas pruebas físicas justo después de pasarlo para asegurarme de que todo volvía a la normalidad, y es así. Así que todo bien en ese sentido".

"Creo que nunca he estado en Ferrari tanto como estos meses antes del comienzo real de la temporada. También hemos estado haciendo bastantes pruebas con el coche antiguo, etc, así que me siento muy preparado".

5- Sainz y Leclerc no pelearán entre ellos

Ferrari ha tenido sus quebraderos de cabeza en los últimos años debido a algunos problemas entre sus pilotos, especialmente los accidentes en los que se vieron envueltos Leclerc y Sebastian Vettel.

En medio de una lucha por la supremacía entre dos pilotos en diferentes fases de su trayectoria deportiva, era quizás inevitable que la rivalidad entre ellos se calentara en algunos momentos. Con la marcha de Vettel y la llegada de Sainz en su lugar, el equipo hará borrón y cuenta nueva, y los primeros indicios apuntan a una mejor armonía entre ambos muros del garaje.

Con Ferrari en la cuerda floja después de un decepcionante 2020, y con Sainz sin la carga de las expectativas que tenía Vettel de que todo lo que no fuera el título mundial era un fracaso, el mensaje es que la actual alineación de Ferrari ayuda al equipo por encima de sus expectativas individuales.

Leclerc dijo: "Creo que lo más importante es que consigamos separar lo que ocurre dentro y fuera de la pista, y cada vez que estemos fuera del coche, tenemos que trabajar juntos para intentar hacer avanzar al equipo".

Sainz añadió: "Lo importante es hacer avanzar a Ferrari hacia delante y ya cuando luchemos por títulos o cosas importantes nos preocuparemos más el uno del otro".

