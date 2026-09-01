Ferrari presenta una decoración de F1 inspirada en Michael Schumacher para el GP de Italia

Ferrari ha presentado una decoración única para su carrera de casa en Monza, rindiendo homenaje a su piloto más exitoso, Michael Schumacher.

El Ferrari SF-26 pilotado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc se volverá más rojo para la ocasión, perdiendo el tono blanco en la cubierta del motor. Las calcomanías con los números de piloto de Hamilton y Leclerc también cambiarán a una tipografía retro. Entre los números de los pilotos y el logo del patrocinador principal HP en la cubierta del motor, el equipo ha colocado la firma de Schumacher.

Las llantas BBS llevarán un toque dorado en los bordes, mientras que tanto los pilotos como todo el equipo a pie de pista también vestirán equipación especial. Mientras tanto, las características estrellas blancas de Schumacher, que normalmente se encuentran en el casco del alemán, se han añadido al morro del coche.

Barrichello y Vettel darán una vuelta de honor en el dominante coche de 2002

El homenaje marca el 30º aniversario de la primera temporada de Schumacher vestido de rojo en 1996 y se inspira en el F310 con el que compitió por primera vez.

El coche de 1996 estará expuesto durante el fin de semana de Monza, junto al último Ferrari de Schumacher, el 248 F1 de 2006, y el F2002, que resultó ser el coche más dominante de Schumacher y Ferrari.

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El excompañero de equipo de Schumacher, Rubens Barrichello, y su amigo cercano y expiloto de Ferrari Sebastian Vettel llevarán el F2002 por Monza el sábado y el domingo para una vuelta de honor celebrando el legado de Schumacher.

"La etapa de Michael en Ferrari fue mucho más que victorias y títulos: su incansable búsqueda de la perfección, atención al detalle, disciplina y capacidad para ser un verdadero jugador de equipo ayudaron a crear una cultura que se convirtió en una de las características definitorias de la Scuderia", declaró el equipo.

"Treinta años después, esa cultura sigue formando parte de la forma en que Ferrari aborda la competición hoy. Monza es, por tanto, el lugar ideal para celebrar este legado, no solo mirando atrás a lo que se logró, sino reconociendo valores que siguen formando parte de Ferrari hoy."

Schumacher es el piloto con más años de servicio en Ferrari, con 179 carreras disputadas entre 1996 y 2006. El alemán de 57 años es también el piloto más laureado de la Scuderia, al conseguir cinco de sus siete campeonatos del mundo con Maranello de forma consecutiva entre 2000 y 2004.

En el proceso, Schumacher acumuló 72 victorias y 58 poles en la era ultraexitosa de Ferrari bajo Jean Todt y Ross Brawn.

SF-26 Monza special livery Photo by: Ferrari