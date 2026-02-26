El ex presentador de F1 TV Will Buxton elogió a Ferrari por su innovador alerón trasero que gira 180°, y añadió que el equipo de Maranello "podría clasificar en la última fila de la parrilla y estar liderando el gran premio en la curva 1".

Durante los test de pretemporada en Bahréin, Ferrari se presentó con un alerón trasero que llamó la atención del paddock, ya que en lugar de simplemente abrirse y cerrarse, gira 180°. Como explicó Buxton, esto significa que el equipo puede reducir la resistencia aerodinámica y, con un pequeño alerón adicional en la parte trasera, mantener una parte trasera estable.

"Voy a empezar con Ferrari porque son los campeones del mundo de la Fórmula 1 en test, lo que sabemos que no significa absolutamente nada", dijo Buxton durante el podcast Up To Speed. "Pero empecemos por la velocidad pura. Fueron los más rápidos en el test.

"La normativa ha cambiado este año. Ahora, cada vez que los pilotos entran en una recta, pueden abrir el alerón trasero y el delantero, reducir la resistencia aerodinámica, reducir la carga aerodinámica y aumentar la velocidad punta. En todos los equipos, ese alerón trasero se abre. El de Ferrari no solo se abre. Gira 180° y queda boca abajo.

"Ahora bien, ¿qué hace eso, no? Los fundamentos de la aerodinámica en la Fórmula 1 son lo opuesto a las alas de los aviones. Las alas de los aviones están diseñadas para generar sustentación y elevarlos hacia el cielo. Las alas de los coches de Fórmula 1 están invertidas y diseñadas para empujar los coches hacia el asfalto y aumentar el agarre.

"Así que este alerón que gira 180° básicamente lo convierte en un ala de avión y genera sustentación, y ese pequeño alerón en la parte inferior simplemente ayuda a mantener esos neumáticos pegados al suelo para que los traseros no se levanten en el aire. Es increíblemente inteligente. Significa que el Ferrari es un rayo en las rectas."

Ferrari se mostró particularmente fuerte durante las prácticas de salida en el Circuito Internacional de Bahréin.

"Y como vimos en sus prácticas de salida, el Ferrari al largar… Tienes a todos los otros coches alineados en la fila uno, fila dos, fila tres. Lewis está allá atrás, como en la fila 10. Ni siquiera estaba ya en Bahréin. Y para cuando llegaron a la curva uno, Lewis estaba P1", continuó Buxton.

"Por cómo se ve en este momento, Ferrari podría clasificar en la última fila de la parrilla y estar liderando el gran premio en la curva 1. Así de bueno parece ese coche."