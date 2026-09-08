La actualización de motor de Ferrari tampoco es un “punto de inflexión” para Haas

Oliver Bearman dice que la mejora del motor ADUO 2 de Ferrari representa "un paso mucho más pequeño" que el chasis actualizado de Fórmula 1 de Haas.

El Cavallino Rampante introdujo su segunda y última mejora de unidad de potencia de la temporada 2026, cortesía del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO), y una de esas unidades motrices fue entregada a Haas para el Gran Premio de Italia e instalada en el coche de Bearman.

Hubo un ligero progreso para el equipo estadounidense, ya que el joven británico clasificó 12º, su mejor resultado desde el Gran Premio de China en marzo. Sin embargo, Haas aún sufrió una séptima ronda consecutiva sin puntos en Monza, igualando su peor racha desde 2021.

Bearman ocupó brevemente el octavo lugar en las primeras vueltas, pero posteriormente cayó en el orden al no poder seguir el ritmo de los Alpine y Racing Bulls. Al no haber parado bajo el coche de seguridad virtual, terminó 15º bajo la bandera a cuadros.

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, había dejado claro que la unidad motriz ADUO 2 no iba a ser un punto de inflexión, y Bearman estuvo de acuerdo después de la clasificación.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es un paso mucho más pequeño que lo que fue la mejora [aerodinámica], digamos", comentó el piloto de 21 años. "Por supuesto, hay un poco más en esta pista, pero en términos de promedio de la temporada, no habría sido suficiente para sacarnos de la lucha por la Q1, para ser sincero, si nos hubieras puesto ese motor en Zandvoort. No creo que fuera un punto de inflexión.

"Por supuesto, más potencia siempre es agradable, pero han leído las noticias sobre cuánto es. Definitivamente es beneficioso, pero el mayor paso fue la mejora [aerodinámica], que fue más del doble o el triple de la cantidad de potencia que obtuvimos del motor, lo cual es testimonio del duro trabajo del equipo, y estoy realmente muy orgulloso de ellos por eso."

La mejora de Haas para Monza incluía, entre otros elementos, un suelo renovado y una carrocería revisada en los pontones y la cubierta del motor. Aunque se quedó sin la nueva unidad de potencia, Ocon sí se benefició de las nuevas piezas aerodinámicas, pero aun así terminó siete décimas más lento que su compañero de equipo en la Q2.

Sin embargo, eso no significa que el nuevo motor de Ferrari valga siete décimas, ya que el francés sufrió la inconsistencia aerodinámica del VF-26, un problema que cree que le ha afectado en 10 de los 13 grandes premios disputados hasta ahora este año.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Preguntado después de la clasificación si la inconsistencia del coche había mejorado respecto a los entrenamientos, Ocon respondió: "No, no lo había hecho, por desgracia. Probamos todo lo que pudimos, cogiendo todas las piezas del garaje para ponerlas en el coche. Hicimos todo lo que pudimos, pero no llegamos al fondo del problema.

"Desafortunadamente, seguimos perdiendo mucha carga en comparación con Ollie, especialmente en la parte trasera del coche. Claramente no es ideal, pero los chicos hicieron un trabajo enorme intentándolo.

"Y estaba contento con mi vuelta, ya sabes. Al fin y al cabo, siento que hice una vuelta sólida, estaba contento con ella. Pero el déficit de carga aerodinámica más las pérdidas de motor es bastante grande por aquí. Así que eso es lo máximo que podríamos haber hecho."

Al menos el veterano pudo encontrar consuelo en la eficiencia de las mejoras aerodinámicas en el coche hermano: "Funcionaron en el lado de Ollie, sí, funcionaron." Pero ambos coches terminaron aun así por detrás de los Audi, con la marca alemana a solo cinco puntos en el campeonato de constructores.