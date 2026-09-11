Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de España

Ferrari niega haber sacado una ventaja con su prueba en Madring

Ferrari es el único equipo de F1 que ha probado en el circuito de Madring antes de su carrera inaugural, pero obtuvo poca o ninguna ventaja de ello, según sus pilotos

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton dice que Ferrari obtuvo "prácticamente ninguna" ventaja al probar el nuevo circuito Madring de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de España de este fin de semana.

La Scuderia realizó una jornada de filmación en el circuito urbano de Madrid en julio, rodando con su SF-26, con un reglamento que permite completar 200 km con neumáticos de demostración proporcionados por Pirelli.

Sin embargo, en aquel momento la pista y la infraestructura aún tenían mucho por ajustar.

Preguntado por cuánta ventaja representó esa prueba para Ferrari, un escéptico Hamilton respondió: "Creo que prácticamente ninguna. Había polvo, muchísimo polvo, no había nada de agarre.

"No podemos cambiar el coche porque no es un test, era una filmación. Ni siquiera íbamos a fondo en muchas de las curvas, solo íbamos con poca potencia, poco agarre. Lo único es que he visto hacia dónde va la pista. Así que, sinceramente, no creo que ninguna, la verdad."

Como muchos de sus compañeros, y tal como demostró la Fórmula 3 que tuvo lugar hace dos semanas, Leclerc espera que el nuevo circuito suponga un reto considerable.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Madring

"Obviamente di unas cuantas vueltas, algunas detrás de un coche de calle y dos vueltas creo que en un coche de Fórmula 1, pero con cámaras por todas partes y con mucho polvo en la pista," dijo el monegasco. "Pero parecía un circuito muy exigente y, creo, exactamente el tipo de pista que disfruto como piloto.

"También es cierto decir que creo que [el] domingo las oportunidades de adelantamiento serán muy escasas. Pero creo que en la clasificación será una pista muy atractiva y desafiante para todos los pilotos, y por eso tengo ganas de que llegue."

La prueba de julio había sido descrita por los organizadores de la carrera como "la oportunidad de poner a prueba la logística y la coordinación necesarias para un evento de Fórmula 1, con Ferrari operando en condiciones muy similares a las de un fin de semana de gran premio," según su comunicado de prensa.

"La Scuderia desplegó personal y equipamiento representativos de una operación de fin de semana de carrera, lo que permitió a los organizadores validar procedimientos operativos clave en todo el circuito."

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Leclerc da detalles sobre su problema de visión tras su gran choque en Monza

Top Comments
More from
Benjamin Vinel

Leclerc da detalles sobre su problema de visión tras su gran choque en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Leclerc da detalles sobre su problema de visión tras su gran choque en Monza

Russell revela cuándo cumplirá su propia penalización por motor en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Russell revela cuándo cumplirá su propia penalización por motor en la F1 2026

El contundente veredicto de Verstappen: la F1 2026 no solo es antinatural, es demasiado fácil

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El contundente veredicto de Verstappen: la F1 2026 no solo es antinatural, es demasiado fácil
More from
Lewis Hamilton

Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable

Carlos Sainz se mete en el choque de Leclerc y Hamilton en Monza: "siempre es lo mismo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Carlos Sainz se mete en el choque de Leclerc y Hamilton en Monza: "siempre es lo mismo"

Leclerc admite que fue "demasiado lejos" frente a Hamilton en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Leclerc admite que fue "demasiado lejos" frente a Hamilton en Monza
More from
Ferrari

Vasseur pide a Hamilton y Leclerc que asuman su parte en la protección de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vasseur pide a Hamilton y Leclerc que asuman su parte en la protección de Ferrari

Por qué Ferrari no tendrá que preocuparse por las tapas de alcantarilla en el Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Por qué Ferrari no tendrá que preocuparse por las tapas de alcantarilla en el Madring

Dura crítica a Ferrari: ¡Esto no habría ocurrido en tiempos de Schumacher!

Fórmula 1
Fórmula 1
Dura crítica a Ferrari: ¡Esto no habría ocurrido en tiempos de Schumacher!

Últimas noticias

Ferrari niega haber sacado una ventaja con su prueba en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Ferrari niega haber sacado una ventaja con su prueba en Madring

Leclerc da detalles sobre su problema de visión tras su gran choque en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Leclerc da detalles sobre su problema de visión tras su gran choque en Monza

Un coche queda en llamas en la F2 en Madrid tras un fuerte accidente

FIA F2
F2 FIA F2
Madrid
Un coche queda en llamas en la F2 en Madrid tras un fuerte accidente

Piastri descarta la teoría de sabotaje contra Norris

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Piastri descarta la teoría de sabotaje contra Norris