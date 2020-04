El límite presupuestario y como afecta a Ferrari

Todos contra Ferrari. Solo Christian Horner tomó las defensas de Cavallino en lo que es la nueva guerra regulatoria. No tanto en los estándares técnicos (pero eso también vendrá ...), como en los límites financieros. En el frente de los mejores equipos también está Mercedes, pero Toto Wolff ha elegido, al menos en esta etapa, el silencio.

El austriaco aún no ha renovado su contrato con Mercedes que expira a fin de año, y Lewis Hamilton también espera que el jefe regule su posición, antes de extender el acuerdo con lo que el inglés ha llamado "equipo de ensueño".

El equipo de Brackley, por lo tanto, se silenció después de dar la sensación de deslizarse hacia las posiciones de los equipos más pequeños que desean reducir el límite presupuestario a $130 millones de los 175 millones que se habían decidido en junio pasado.

La vacilación de Wolff no duró mucho, porque al final del día Mercedes se ha alineado con Ferrari y Red Bull, creyendo que es esencial que no se vaya debajo de los 145 millones de dólares acordados al año. Disminuir aún más significaría recortar personal o comenzar otros programas paralelos.

Jean Todt, presidente de la FIA, partidario de la fuerte reducción de costos (aunque en su tiempo como director en Maranello había contribuido en gran medida a una escalada de inversiones y personas), dio un golpe de estado con la excusa de la epidemia del Covid-19. Cambió las cartas sobre la mesa, modificando un artículo del Código Internacional del Deporte: las reglas se pueden cambiar con un voto mayoritario incluso en tiempos difíciles, sin tener que recurrir a la unanimidad de los competidores.

Todt, por lo tanto, podría aprobar un límite de presupuesto más bajo con los votos de los equipos que no son los tres grandes. McLaren en una grave crisis de liquidez quisiera llevar el límite de gasto a $ 100 millones.

En Woking, el plan de negocios obviamente estaba equivocado tanto en el equipo de F1 como en sus vehículos de producción, y las dos entidades no pueden apoyarse mutuamente, ya que ambas entraron en crisis debido a la detención dictada por el coronavirus.

¿Pero la F1 tiene que bajar al umbral de la criticidad de McLaren para comenzar de nuevo, o tiene que seguir siendo el pináculo del automovilismo? Según Zak Brown, el circo puede continuar incluso sin los dos Ferrari en la parrilla, mientras que la F1 sufriría más si tres equipos pequeños colapsaran.

Opiniones. Lejos, lejos de la realidad.

Zak Brown juega un partido ante la colisión frontal con Binotto, tratando de hacer que uno de los gigantes de la F1 vacile, pero olvida que McLaren fue un equipo ganador, capaz de atraer a grandes patrocinadores, pero ahora solo es una escudería en descomposición (como Williams) que espera volver a la cima con el motor Mercedes a partir de 2021.

¿Cuál será el punto de partida del choque? Es difícil predecirlo. Por supuesto, Ferrari siempre podrá hacer valer el derecho de veto, rechazando el recorte adicional del límite presupuestario y debería ir en contra de los deseos de la FIA, Liberty y los equipos más pequeños.

¿Pero estamos seguros de que Gene Haas no se ha cansado de la F1 y puede cerrar las puertas del equipo estadounidense? ¿Estamos seguros de que después de la gestión no concluyente de Cyril Abiteboul, Renault permanecerá después de que Luca De Meo haya llegado para dirigir la marca? En Viry Chatillon hay quienes no temen.

¿Estamos seguros de que si Honda no gana el campeonato mundial este año con Max Verstappen y Red Bull, no decidirá suspender el programa de F1 como ya lo ha hecho tres veces en el pasado? Los fabricantes, sabemos, no tienen escrúpulos en abandonar la F1 cuando lo consideren necesario, también por razones que pueden no estar relacionadas con las carreras.

Y luego, en esta situación de grave incertidumbre, presionar a Ferrari para que busque en otro lado también es un error estratégico muy serio, porque si no hacen el Hipercoche para el WEC en Maranello, ciertamente mirarán al naciente LMDh.

No creemos que la F1 pueda implosionar al final, pero llevará a todos los actores a encontrar una convergencia lógica en el futuro, sin demasiados saltos en la oscuridad en ambos lados. ¿Será posible? No, será obligatorio ...