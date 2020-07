La Ferrari estuvo "irreconocible" en Austria, dice Vettel

Saliendo desde el 11° puesto en la parrilla, Vettel tuvo una carrera difícil, haciendo un trompo después de hacer contacto con el McLaren de Carlos Sainz, y finalmente terminó décimo.

Mientras tanto, su compañero de equipo, Charles Leclerc, tuvo una sensacional carrera que lo vio terminar en la segunda posición, ayudado por una penalización aplicada a Lewis Hamilton, quien llegó segundo en la pista.

Hablando el lunes posterior al GP de Austria, Vettel reveló que había pasado el día analizando lo sucedido en el campo de Spielberg.

Más del cuatro veces campeón: Vettel cuestiona el cambio de opinión de Ferrari con su renovación

"Como paso el tiempo entre las carreras aquí, aproveché el sol", dijo en ServusTV de Austria. "Estuve en la montaña y me despejé la cabeza. Fue bueno estar al aire libre hoy. No había nadie en la montaña, estaba solo y tuve tiempo para mí mismo. Eso se siente bien en esta situación".

"Simplemente faltaba velocidad. Todavía estamos buscando. Hay tal vez dos o tres cosas que no fueron del todo ideales. El auto era irreconocible para la sensación que tuve el viernes. Así que, en general, no fue un buen día (el domingo) para mí".

Preguntado sobre el incidente con Sainz, que ocurrió mientras el español luchaba con Leclerc, dijo: "No se suponía que fuera un ataque. Sólo quería estar lo más cerca posible".

"Los dos estaban peleando un poco. No esperaba que Carlos se moviera en el último minuto. Es mi culpa, no quería tocarlo y luego dejé caer el ancla y bloqueé las ruedas traseras".

"Para no no tener freno de mano, creo que hice un buen trabajo. Pero, por supuesto, no fue intencionado hacer un trompo".

"Estaba muy molesto por ello. En retrospectiva, puedo describir la situación como la vi desde la cabina. Pero aún así, no debe suceder. Esto es absolutamente imposible. Sin eso habría tenido muchas más oportunidades".

"Aún tenía un nuevo juego de neumáticos blandos porque no llegué a la Q3 el sábado. Al final, me habría permitido hacer bastante, aunque me faltaba velocidad".

"Pero aún así, con la ventaja de los neumáticos por sí solos podría haber recuperado el terreno al final. Por eso estaba muy molesto".

A Vettel le preguntaron también si el segundo puesto de Leclerc compensaba la claramente decepcionante forma general del equipo.

"No. Pero en el primer paso tienes que reconocerlo. Hizo una buena carrera. Soy el primero en reconocer el rendimiento de los demás. El auto no es tan fuerte este año como esperábamos. Veamos cuánto queda de la temporada. Ciertamente no estamos donde queríamos estar, claramente".

Vettel también habló sobre el paquete de actualización de Ferrari que estaba originalmente programado para Hungría, aparentemente sin saber que el equipo acababa de confirmar oficialmente que algunos elementos se han acelerado para el GP de Estiria del próximo fin de semana.

"El equipo está probando todo. Si tenemos suerte, quizás consigamos una parte de ello. Pero aún no está confirmado. Tal vez suceda durante el fin de semana. Nos sorprenderá".

"Más allá del hecho de que tenemos un largo camino por recorrer, en realidad estaba muy satisfecho. El viernes y el sábado por la mañana estaba en el ritmo correcto, y en la clasificación todo fue un poco al revés".

"El domingo confiaba en que sería una carrera mejor, pero la tendencia del sábado continuó el domingo, por lo que me costó mucho luchar toda la carrera".

"Hasta entonces estuvo muy, muy cerca. Creo que yo estaba al frente el viernes y él el sábado por la mañana. En la clasificación la diferencia se amplió aún más. No todo fue bien en mi carrera de apertura. Pero tanto mejor desde el punto de vista del equipo que funcionó para (Charles)".

Las fotos de Sebastian Vettel en el GP de Austria 2020 de F1

Galería Lista Sebastian Vettel, Ferrari, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 1 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, y Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 2 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 3 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 4 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lance Stroll, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 5 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing, George Russell, Williams Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Sebastian Vettel, Ferrari, arrodillados en apoyo de la campaña Black Lives Matter 6 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing, George Russell, Williams Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, Sebastian Vettel, Ferrari, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, arrodillados en apoyo de la campaña Black Lives Matter 7 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams Racing, George Russell, Williams Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, Sebastian Vettel, Ferrari, arrodillados en apoyo de la campaña Black Lives Matter 8 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Williams FW43, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 9 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop 10 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop 11 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari gira después de hacer contacto con Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 passes 12 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 13 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 14 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos en el pit lane con los coches de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, y Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 15 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 16 / 50 Foto de: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 17 / 50 Foto de: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 18 / 50 Foto de: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 19 / 50 Foto de: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 20 / 50 Foto de: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari 21 / 50 Foto de: Ferrari Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 22 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 24 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 25 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Nicholas Latifi, Williams FW43 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 28 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 29 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 30 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 31 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 32 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 33 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 34 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 35 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 36 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 37 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 38 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 39 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 40 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 41 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 42 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 44 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 45 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 46 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 47 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 48 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 49 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, sale de los pits mientras Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 llega 50 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Related video