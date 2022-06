Ferrari espera ver imparcialidad de la FIA con la ex abogada de Mercedes

El reciente anuncio del organismo rector del automovilismo de que Shaila-Ann Rao, antigua asesora especial del jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff, iba a asumir temporalmente el cargo de Secretaria General del Deporte, provocó cierto malestar entre los equipos.

Se temía que su experiencia previa en la escudería Mercedes pudiera dar lugar a una mayor influencia del fabricante de automóviles alemán en los asuntos.

Binotto fue uno de los primeros escépticos sobre la situación, diciendo en el Gran Premio de Azerbaiyán que tenía algunas "preocupaciones" sobre el nombramiento de Rao.

Pero las preocupaciones aumentaron en el GP de Canadá a raíz de la controvertida directiva técnica emitida por la FIA con el objetivo de deshacerse del porpoising y ayudar al equipo Mercedes.

Hubo sospechas de que Rao había desempeñado un papel clave en la aceleración de la medida, y se plantearon preguntas sobre cómo Mercedes fue capaz de responder tan rápidamente y añadir un segundo tirante de apoyo a su coche tan pronto después de que la directiva técnica saliera a la luz.

Tras un fin de semana en el que el la directiva técnica fue impugnada por motivos legales, ya que los equipos alegaron que la FIA no había seguido el procedimiento correcto, Binotto dijo que esperaba que el organismo rector pudiera resolver su inquietud sobre la influencia de Rao.

"Es una pregunta que también me hicieron en Bakú en la rueda de prensa, y sólo puedo repetir lo que dije en su momento: Es una preocupación, sin duda", dijo.

"Pero también tengo plena confianza en la FIA, que demostrará que, obviamente, es una profesional, es una abogada y tiene integridad".

"Tengo confianza para el futuro en que demostrarán que mi preocupación no es una preocupación".

Binotto no quiso alimentar ninguna teoría conspirativa de que Rao hubiera avisado a Mercedes sobre el segundo tirante antes de que saliera la directiva técnica, pero señaló que Ferrari no habría podido reaccionar tan rápido como lo hizo su rival.

"Toto dijo que lo hicieron de la noche a la mañana", dijo.

"Lo que puedo decir es que Ferrari no sería capaz de hacerlo. Y sin duda me sorprende que un equipo sea tan fuerte para hacerlo de la noche a la mañana. Quizá sólo podamos confiar en lo que dice...".

Helmut Marko, asesor de Red Bull, dialoga con Max Verstappen Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari no es el único equipo que ha cuestionado la rapidez con la que Mercedes pudo hacer ese cambio en su coche, en medio de las sospechas de que podría haber tenido algún aviso previo de lo que estaba sucediendo.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, dijo que a su escuadra le sorprendió que Mercedes montara un segundo tirante sólo un día después de que se le avisara de que estaba permitido.

"Nos sorprendió mucho ver ese segundo tirante", dijo Marko a Motorsport.com.

"Estaba claro que después de que saliera la directiva técnica, no había tiempo suficiente para hacer ese cambio".

Preguntado por si creía que Mercedes tenía algún conocimiento previo de lo que hacía la FIA, Marko dijo: "Si no, no se puede explicar lo que ha pasado".

Sin embargo, Red Bull no quiso verse envuelto en la polémica sobre el nombramiento de Rao.

Cuando se le preguntó si el equipo estaba preocupado por el asunto, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Prefiero no comentar nada al respecto".

Sin embargo, no todos los equipos estaban tan preocupados por la posición de Rao, ya que el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, pensaba que su experiencia en Mercedes no era necesariamente algo malo.

"Ella estaba originalmente en la FIA, así que creo que lo bueno es que ahora también tiene experiencia en un equipo", dijo. "Eso siempre es bueno si tienes esa doble experiencia".

"Sí, no me preocupa. Creo que es una abogada. Creo que jura ser honesta y digna de confianza. Así que creo que no hay ningún problema"

Información adicional por Ronald Vording y Adam Cooper