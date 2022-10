Ferrari: un gasto mayor al límite es igual a 0.5 segundos de ventaja

Los equipos de la Fórmula 1 se preparan para el anuncio que realizará la FIA sobre qué escuderías estuvieron dentro del límite de costes y cuál sobrepasó la cifra marcada en el reglamento. Durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, se especuló con la posibilidad de que una escudería había tenido un pequeño exceso en los gastos, mientras que otra superaba ampliamente el número exigido.

Aston Martin y Red Bull eran los nombres que circulaban por el paddock, incluso algunos conjuntos insinúan que fueron esos equipos los que se saltaron el reglamento, pero ambos restaron importancia a esas habladurías, ya que insistieron en que la federación internacional no les había informado de ningún problema.

Los rivales están muy interesados en el resultado de los documentos, especialmente, en conocer el grado de gravedad con el que el organismo rector se tomará cualquier tipo de violación del reglamento.

El director de Ferrari, Mattia Binotto, admitió que no era ideal que la lucha por el campeonato de 2021 siga debatiéndose, pero dijo que la importancia de no superar el límite presupuestario no debe esconderse bajo la alfombra.

"Es una pena que estemos hablando de ello en octubre del año siguiente, porque en este momento, además de las implicaciones en el mundial de la temporada pasada, también afecta ahora", comentó a Sky Italia.

"Esperemos hasta el miércoles antes de emitir un juicio, pero, sea cual sea la cantidad de la que hablemos, es importante entender que, aunque sean cuatro millones, que entran en la categoría de lo que se considera una infracción menor, cuatro millones no son menores", continuó. "Para nosotros, cuatro millones representan las piezas de desarrollo de toda una temporada, son 70 personas en un departamento técnico que pueden idear y producir soluciones que podrían valer hasta medio segundo por vuelta".

"Así que, aunque estemos ante algo considerado como infracción menor, no son cacahuetes", indicó el máximo responsable del equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

"Estamos hablando de medio segundo, y esa ventaja se traslada a los años siguientes, porque si comenzó en 2021, sigue dando una ventaja competitiva en 2022 y 2023, por lo que es claramente un asunto importante", explicó Binotto. "Pone en juego la credibilidad, espero que todo el mundo haya abordado ese ejercicio correctamente, porque, de lo contrario, será un problema muy grande de gestionar".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, se hizo eco de la opinión de Ferrari sobre la importancia de las mejoras, ya que consideró que cualquier gasto extra tiene un impacto directo al permitir a los equipos aportar mucho más rendimiento. El austriaco dijo que el análisis detallado de los de las flechas de plata había hecho que los programas de desarrollo de los monoplazas de los rivales sugerían que alguien había estado gastado más.

"¿Se trata de una supuesta infracción menor, porque creo que la palabra no es correcta?", dijo. "Si te gastas cinco millones más, y sigues en una brecha menor, sigue teniendo un gran impacto en el campeonato".

"Para que te hagas una idea, seguimos de cerca qué piezas traen a la pista las escuderías líderes en cada carrera, para la temporada 2021 y 2022", continuó Wolff. "Podemos ver que hay dos equipos de arriba que están casi igual, y hay otro que gasta más".

"Sabemos lo que gastamos, tres millones y medio al año en piezas que aportamos al coche, así que puedes ver la diferencia que supone gastar otros 500.000 dólares, sería una diferencia", aseguró el director de Mercedes.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

"No hemos producido piezas ligeras para el coche con el fin de bajar de un sobrepeso de dos dígitos porque simplemente no tenemos el dinero. Así que tenemos que hacerlo para el coche del año que viene".

"No podemos homologar un chasis ligero y traerlo, porque son dos millones más que estaremos por encima del límite. Así que puedes ver que cada gasto más tiene una ventaja de rendimiento".

El miércoles, la FIA entregará a los equipos que estuvieron por debajo del tope de 2021 sus certificados de conformidad para confirmar que se ajustaban a la normativa.

Cualquier escuadra que se considere que está por encima, probablemente se enfrentará a una audiencia separada sobre el límite de costes para decidir qué sanciones debe afrontar.