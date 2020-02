Ferrari quiere garantías de la F1 por la amenaza del coronavirus

En medio de los crecientes temores de que el personal no pueda viajar, o arriesgarse a la cuarentena a su llegada, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, dice que la F1 y la FIA deben asegurarse de que no haya sorpresas para los equipos al momento de llegar a Australia.

Con el personal y los pilotos italianos teniendo problemas para llegar a la prueba de la F2 en Bahrein este fin de semana debido a los temores sobre el virus, existe el peligro de que un escenario similar pueda esperar al personal que viaje al inicio de la temporada de F1.

Binotto no quiere que nada se deje al azar, y apuntó que sería demasiado tarde para decidir las cosas una vez que el personal ya esté en camino.

Cuando se le preguntó sobre el potencial de que se repitan los problemas a los que se ha enfrentado la F2 en Bahrein, Binotto indicó: "Llegar a las pruebas ha sido difícil. Algunos de nuestros ingenieros que van allí se han quedado en casa, así que en vez de arriesgarse a estar allí y eventualmente quedarse por unos o muchos días, se quedaron en casa”.

"Creo que lo que necesitaremos es simplemente tener la seguridad antes de salir. No creo que debamos descubrir cuando [estemos allí] qué puede ser o cuál será la situación”.

"Así que, si hay algún examen médico, necesitamos saberlo. Necesitas saber exactamente de qué se trata. Necesitamos entender cuáles son las consecuencias en caso de que exista un problema”.

"Obviamente necesitamos proteger a nuestros empleados. Tenemos una responsabilidad colectiva e individual hacia ellos. Y es importante, realmente, asegurarse de que antes de salir, cualquiera que sea el escenario, sea conocido y claro”.

Los jefes de equipo se reunieron con el CEO de la F1, Chase Carey, el viernes por la mañana para una actualización de la situación de las tres primeras carreras.

Un problema difícil de tratar para la F1 podría ser que si uno o dos equipos se encuentran con que no pueden correr en Australia porque el personal no puede llegar allí, pero todos los demás están bien. Pero Binotto dijo que la implicación de tal problema para el personal italiano se extendería mucho más allá de Ferrari y AlphaTauri.

"Digo que no son sólo dos [equipos] porque estamos proporcionando asistencia a Haas y al equipo Alfa Sauber", dijo. "Así que serían cuatro equipos como mínimo, además de la situación de Pirelli, que también tenemos que entender”.

"Entonces, ¿cuál será la situación si eventualmente cuatro equipos no pueden correr y si la carrera se llevará a cabo o no? Esa no es mi decisión".