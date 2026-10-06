Ferrari F1 presenta un cambio de imagen de cara al Gran Premio de Singapur
Ferrari deja de lado su emblemático rojo para adoptar una estética oscura y radical, diseñada específicamente para las luces de Marina Bay.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
La Scuderia Ferrari ha abandonado oficialmente su emblemática paleta de colores rojos para presentar una llamativa estética de edición especial para Charles Leclerc de cara al Gran Premio de Singapur de 2026.
Diseñado en exclusiva para el circuito urbano de Marina Bay, este equipamiento a medida renueva por completo el aspecto tradicional de Leclerc durante los fines de semana de carrera, apostando por una estética elegante y oscura que ha sorprendido a todo el paddock.
Para Ferrari, este cambio visual hacia tonos oscuros se diseñó específicamente para encarnar "la noche bajo las luces de Singapur", reflejando el ambiente distintivo y lleno de energía del evento de Marina Bay. El diseño de edición especial y la combinación de colores única también están estrechamente relacionados con la actual colaboración de Leclerc como embajador de la marca Puma, aunque es muy probable que tanto el monegasco como Lewis Hamilton luzcan los nuevos colores.
El mono presenta una elegante base negra con un cuello blanco de alto contraste en el que aparece el logotipo de IBM. En el pecho destaca un logotipo azul de HP situado debajo del escudo de Ferrari, mientras que en la espalda se muestra un enorme "Leclerc" estampado.
La gorra negra a juego de Leclerc presenta el escudo del Cavallino Rampante en plata metalizada, un "#16" blanco en la visera y un sutil detalle de cordón blanco que recorre toda la visera.
Para los aficionados que deseen hacerse con este artículo de edición limitada, la gorra oficial PUMA 2026 Charles Leclerc del GP de Singapur ya está disponible para su compra en todo el mundo a través de los puntos de venta oficiales de la F1.
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