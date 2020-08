Leclerc, sobre la realidad de Ferrari: "Es lo que hay"

Lo de Ferrari esta temporada es un auténtico drama. El equipo italiano no se ha encontrado todavía en estas primeras cuatro carreras de la Fórmula 1 2020, a pesar de haber sumado dos podios inesperados con Charles Leclerc por errores de sus rivales.

Pero este sábado, en la clasificación del GP del 70º Aniversario en Silverstone, los monoplazas italianos no pudieron competir ni con Red Bull, ni con Mercedes.

Ambos pilotos dejaron claro que el rendimiento es el que hay en estos momentos en el SF1000 y Sebastian Vettel sufrió más que su compañero, terminando la clasificación 12º, fuera de la Q3, aunque gana un puesto en parrilla por una sanción de 3 puestos a Esteban Ocon por molestar a George Russell en la Q1.

"No fue una sorpresa. Creo que es una imagen un poco más realista para nosotros, para ser sincero. Pero hemos estado sufriendo más que la semana pasada, sobre todo con los neumáticos blandos. Parece que somos más agresivos con ellos y no logramos gestionarlos para completar siquiera una vuelta en Q3. Se desgastan bastante en el último sector y perdí bastante de mi tiempo de vuelta ahí. Pero no hay mucho que podamos hacer por ahora, es lo que hay", aseguró Leclerc, que logró clasificar 8º, a 1,460 de Bottas y a más de cuatro décimas de Verstappen, cuarto.

"La estrategia puede ser un factor, pero tal vez no deberíamos esperar un podio este domingo, para ser totalmente sincero. Espero que suframos mañana, viendo que nuestra debilidad es gestionar los neumáticos. Y viendo la degradación que tuvimos, este fin de semana con un rango de neumáticos más blando va a ser complicado".

Por su parte, Vettel, que no logró pasar siquiera a Q3, a pesar de montar el blando en su último intento, cuando todos los demás habían marcados sus registros con medios o duros, respaldó las palabras de su compañero antes de bajarse del monoplaza.

"Eso era todo lo que tenía. Todo lo que había en este auto. Lo intenté. Gracias", comentó por la radio del equipo tras caer en Q2.

"Por supuesto que no estoy satisfecho, pero no se podía hacer más hoy. Siempre soy optimista, ya sabes, intento resetearme lo máximo que puedo. Así que espero que mañana sea un día mejor, pero creo que desde la semana pasada, estamos en donde podemos estar", comentó ya en la zona de prensa.

"No fuimos capaces de dar un paso adelante y probar muchas cosas en el auto. Viéndolo desde el lado positivo, estoy contento con mis vueltas y siento que fue todo lo que había. Tuve peores vueltas en mi vida y terminé mucho más arriba".

"Es sin duda una posición de salida ligeramente mejor que la de la semana pasada, pero, por supuesto, el objetivo era avanzar. Eso no fue posible hoy. No solo hoy, sino en las últimas dos semanas, pero es lo que tenemos, es como si fuera contra un muro. No creo que haya más potencial en mi auto. Ser 12º es decepcionante y tener esta diferencia con Charles [más de 3 décimas en Q2], también, pero estoy haciendo todo lo que puedo".

Información adicional de Jonathan Noble

