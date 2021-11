Ferrari esperaba "un mejor fin de semana" en México

Charles Leclerc y Carlos Sainz terminaron quinto y sexto respectivamente el domingo en México, elevando a Ferrari por encima de McLaren al tercer lugar en el campeonato de constructores por 13,5 puntos.

Ferrari se había quedado atrás en la lucha desde el 1-2 de McLaren en Monza en septiembre, pero superó a su rival en cada una de las tres últimas carreras para dar la vuelta a la batalla.

Sin embargo, el director del equipo, Binotto, admitió después de la carrera que Ferrari esperaba tener un mejor rendimiento en México, ya que no pudo desafiar a Red Bull ni a Mercedes, además de perder ante Pierre Gasly, de AlphaTauri, en la lucha por la cuarta plaza.

"Esperábamos un mejor fin de semana en términos de rendimiento, pero en general creo que como resultado de equipo, hoy (por el domingo) ha sido un gran resultado de equipo", dijo Binotto tras la carrera en México.

"Los dos pilotos han colaborado bien. En cuanto a la estrategia del equipo, hemos intentado todo lo posible para alcanzar a Gasly, pero no hemos podido".

"En términos de puntos y de campeonato, ahora estamos en tercera posición, 13,5 puntos por delante de McLaren, a falta de cuatro carreras. Así que creo que sigue siendo una batalla muy reñida".

"Ciertamente, McLaren también tuvo problemas el último fin de semana. Vamos a ver ahora en Brasil dentro de una semana. Esperemos que podamos consolidar lo que hemos visto hoy".

Las condiciones de gran altitud en México obligaron a los equipos a utilizar sus paquetes aerodinámicos de alta carga aerodinámica, un área en la que Ferrari ha destacado en lo que va de temporada, marcando la pole en Mónaco.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Pero Binotto consideró que la diferencia con Red Bull y Mercedes había crecido durante el fin de semana en comparación con las últimas carreras.

"Si miro las últimas carreras, creo que teníamos un ritmo que estaba mucho más cerca de los equipos punteros", dijo Binotto.

"Hoy, durante un rato, hemos estado a nueve décimas de segundo. Así que creo que en términos de distancia relativa a los coches de cabeza, hoy estamos un poco por detrás".

"Sinceramente, esperaba llegar a México, donde sabemos que de alguna manera la unidad de potencia cuenta menos, porque es un circuito menos sensible a la potencia, para tener un mejor rendimiento relativo en general, que no ha sido el caso".

"Nos costó un poco el rendimiento en la clasificación, nos costó un poco también hoy en comparación con los mejores coches. Y creo que el hecho de que Gasly haya estado por delante de nosotros es otra señal".

"Ciertamente lo ha hecho muy bien, así que bien hecho por Gasly y AlphaTauri. Pero creo que hoy podríamos haber terminado, o al menos yo esperaba terminar por delante de los AlphaTauri y más cerca de los mejores".

Leclerc y Sainz se mostraron sorprendidos al ver a Gasly y a AlphaTauri rendir con tanta fuerza, ya que no pudieron seguir el ritmo del francés a pesar de los intentos de dividir las estrategias y utilizar las órdenes de equipo.

"En la clasificación y en la carrera, realmente AlphaTauri creo que ha estado mejor de lo que esperábamos", dijo Leclerc.

The Ferrari team on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images