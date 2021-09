Ferrari y su dilema sin asientos para sus jóvenes pilotos en 2022

La parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2022 está casi completa y sólo faltan por anunciarse el segundo cockpit de Alfa Romeo y el segundo asiento de Haas para Mick Schumacher. Mientras que el anuncio del piloto alemán parece ser sólo cuestión de tiempo, el tema de la alineación de Alfa está aún más abierta. Lo único que está claro es que Ferrari ya no tiene ninguna ventaja.

En los últimos años, la Scuderia pudo decidir quiénes llenarían los cockpits de Alfa Romeo y Sauber y así ayudó a sus propios protegidos, como Charles Leclerc y Antonio Giovinazzi, a entrar en la Fórmula 1. Pero eso terminará el próximo año, y muchos de los jóvenes pilotos de la Scuderia también se enfrentarán a un futuro incierto.

Esto es especialmente cierto para Callum Ilott y Robert Schwarzman. Ambos son considerados talentosos, pertenecen a la escuadra junior de Ferrari y ambos corrieron en la Fórmula 2 el año pasado, donde Ilott fue subcampeón detrás de Schumacher y Schwarzman terminó cuarto. Mientras el británico Ilott dejaba la categoría junior y se convertía en piloto de pruebas de Alfa, el ruso Schwarzman sumó un año más de Fórmula 2.

Ilott y Schwarzman sin posibilidades

Ilott fue considerado durante mucho tiempo como un posible candidato a un cockpit de Fórmula 1 para 2022, y disputó dos sesiones de entrenamientos libres para Alfa en Portugal y Spielberg. Además, al mismo tiempo condujo un programa de GT para Ferrari. Pero con la pérdida de la garantía de la cabina de Ferrari en Alfa, las posibilidades disminuyeron. Mientras tanto, Ilott prácticamente ya no es candidato porque ya se ha orientado a IndyCar.

La situación de Schwarzman no es mucho mejor. En la Fórmula 2, luchó por recuperarse después de un débil comienzo de la temporada 2021 y ahora es tercero en la general, pero un asiento en la Fórmula 1 para el próximo año también está muy lejos para él. El jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, conoce la difícil situación de sus pilotos.

"Es una pena que haya tan pocas oportunidades en la Fórmula 1", dice Binotto. El problema, añade, es que hay pocas alternativas. "Si un piloto es realmente bueno, siempre encontrará una oportunidad de alguna manera. Pero en el proceso, tenemos que ayudar a los novatos a entrar en la Fórmula 1", aclara.

¿Tal vez no haya ningún novato en 2022?

El año que viene, los equipos estarán obligados a utilizar pilotos jóvenes en un número determinado de entrenamientos libres durante la temporada. Sin embargo, esto no es una garantía de que se desarrolle una cabina a partir de esto, como muestra el caso de Ilott.

"Nosotros, como Ferrari, intentamos desarrollar a los jóvenes pilotos. Tenemos nuestra propia Ferrari Driver Academy, les damos todas las oportunidades posibles para que puedan conducir un coche de Fórmula 1", explica Binotto, pero ahora dice que es importante que la Fórmula 1 y la FIA discutan cómo se puede mejorar el nivel de los jóvenes pilotos.

No hay ningún novato entre los pilotos ya confirmados para 2022; este año todavía había tres en Schumacher, Nikita Masepin y Yuki Tsunoda. También Alpine cuenta con una enorme cuadra de jóvenes pilotos, pero no hay forma de colocarlos en la F1. El chino Guanyu Zhou podría quizás conseguir el segundo puesto de Alfa, pero habría consideraciones no deportivas de por medio.

"Siempre hay discusiones entre los equipos, la Fórmula 1 y la FIA sobre cómo ayudarles con más sesiones, días de prueba extra o participación en los fines de semana de carrera. También tenemos que tener esas conversaciones. Tenemos que conseguir que los jóvenes pilotos se suban a nuestros coches", dijo Binotto.