Ferrari ya no tiene una desventaja dramática en potencia contra Mercedes

Ferrari se vio afectado en sus unidades de potencia por una directiva técnica de 2019, que puso trabas a los sistemas para eludir los sensores de combustible de la FIA; desde ese momento la marca italiana enfrentó una ardua batalla para volver a estar a la altura de Mercedes en términos de rendimiento del motor.

La compañía de Maranello mejoró sus motores durante el invierno y en la segunda mitad de 2021 estrenó un sistema híbrido actualizado en los coches de Charles Leclerc y Carlos Sainz, en Rusia y Turquía respectivamente.

Ambos pilotos sufrieron una penalización en la parrilla de salida por emplear un cuarto motor, pero descubrieron que el paquete actualizado les proporcionaba un beneficio de rendimiento tangible.

El jefe del equipo, Binotto, cree que las últimas mejoras híbridas de Maranello son un "gran paso", lo que significa que la diferencia con Mercedes ya no es tan dramática como el año pasado.

"La potencia (adicional) siempre está disponible en la recta, así que te beneficias de ella al principio de la recta y también al final", explicó.

“La forma en que podemos cuantificarlo es si miramos este fin de semana (en Austin), donde corrimos con la máxima carga aerodinámica, pero de alguna manera estábamos casi igualando la velocidad de los demás”.

“Si se tiene en cuenta la situación del año pasado, es sin duda un gran paso adelante. Todavía sabemos que hay una diferencia con el mejor motor, pero creemos que esa diferencia no es tan dramática".

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La potencia extra de Ferrari podría resultar clave en los esfuerzos del equipo por superar a McLaren por el tercer puesto en el campeonato de constructores. Después de una reñida lucha a lo largo de 2021, que osciló en ambos sentidos dependiendo del circuito, McLaren ha admitido que Ferrari tiene ahora el coche más rápido.

Mattia Binotto reconoció que la actualización del sistema ERS le da confianza para que Ferrari pueda dar un salto adelante en las próximas carreras.

"En general, en el balance general de la vuelta, creo que hemos sido claramente más rápidos este fin de semana", explicó el directivo.

"Creo que sobre el papel no era un circuito que se adaptara obviamente a nuestro coche. Por eso estoy contento con los progresos que he visto en las últimas carreras, sin duda hubo una ayuda de la unidad de potencia tanto en la calificación como en la carrera, y eso me da cierta confianza para las próximas carreras”.