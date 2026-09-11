Ferrari "llega demasiado tarde" para dar prioridad a Lewis Hamilton en la lucha por el título de la F1

El expiloto de Fórmula 1 y comentarista de F1 TV, Jolyon Palmer, cree que Ferrari ha dejado pasar la oportunidad de dar prioridad a la lucha por el campeonato de Lewis Hamilton, y sostiene que la escudería de Maranello ya ha dejado escapar sus esperanzas de conseguir el título.

El equipo dirigido por Fred Vasseur llegó al Gran Premio de España tras una desastrosa carrera en casa, en Monza. Hamilton y su compañero de equipo, Charles Leclerc, que salían tercero y cuarto, chocaron en la curva 1 en la primera vuelta, antes de que el piloto monegasco se saliera de la pista en la segunda vuelta.

Hamilton ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de pilotos con 191 puntos, a 76 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, mientras que Leclerc es quinto con 155 puntos.

Desde hace tiempo se viene pidiendo a Ferrari que respalde a un piloto número uno, pero Palmer afirma que ya es demasiado tarde en la lucha por el campeonato.

"Bueno, creo que es demasiado tarde", afirmó Palmer durante el programa "Weekend Warm-Up" de F1 TV cuando se le preguntó si era el momento de que Ferrari respaldara a Hamilton en la lucha por el título.

"El tren ya ha partido. Me da la sensación de que se están alejando de la lucha por el campeonato. No lo van a conseguir. No creo que sean lo suficientemente rápidos".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

"Y los pilotos están tan centrados en ganarse el uno al otro que Lewis está hablando de que tienen que empezar a trabajar juntos. Estamos en la 14.ª carrera. Recuerdo que en China se estaban chocando entre sí y hubo un pequeño contacto. Estaban luchando a capa y espada por el podio mientras los Mercedes se escapaban.

"Uno pensaba: “Vale, ese día no tenían el ritmo para superar a Mercedes”, y fue divertido de ver, ya que compiten entre ellos con mucha intensidad. Lo han hecho toda la temporada, pero no se me ocurre ni una sola ocasión en la que hayan colaborado de verdad.

"Piensa en la victoria de Lewis: Charles no estaba en la lucha en Barcelona; y en la victoria de Charles: Lewis se había adelantado en la salida y realmente no estaba en la lucha en Silverstone.

"Así que, cuando tienen un coche inferior, creo que probablemente deberían haber dado prioridad a uno de los pilotos o, al menos, asegurarse de que trabajaran juntos en cualquier carrera.

"Al salir tercero y cuarto en Monza, con un Mercedes en la parte trasera, los dos McLaren detrás de ellos y Max Verstappen también por detrás, uno piensa: “Vale, de hecho tenéis una gran oportunidad de dar batalla en vuestro propio terreno”. Y enseguida empezaron a enzarzarse el uno con el otro".