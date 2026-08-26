Ferrari aún debe decidir si irá a Monza con su motor actualizado

Ferrari recibió dos tokens de mejora a través del sistema de Mejoras y Oportunidades Adicionales (ADUO, según su sigla en inglés) de la Fórmula 1 para modificar la unidad de potencia de su SF-26. Después de ensamblar los dos motores actualizados para Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el equipo debe decidir ahora si utilizará las nuevas unidades de potencia en el Gran Premio de Italia de la próxima semana.

La decisión final se tomará al final de esta semana, cuando se aprueben las piezas que se enviarán a Monza. Este razonamiento puede parecer anacrónico, pero es simplemente la expresión de una realidad complicada por la normativa actual.

El parón veraniego obligatorio, por ejemplo, no jugó a favor del equipo, porque el cierre de la fábrica de Maranello prolongó el tiempo de pruebas del nuevo motor, que ha sido numerado como 067/6. Debe superarse una prueba de resistencia antes de que pueda ir a un fin de semana de carrera, lo que requiere que una unidad complete al menos seis grandes premios en el banco de pruebas sin ningún problema de fiabilidad.

Según se informa, el departamento de motores de la Gestione Sportiva de Ferrari cuenta con 21 celdas equipadas con bancos de pruebas de última generación, pero las restricciones de costos y el deseo de igualar las condiciones dictan que solo se utilicen dos o tres dinamómetros, con estrictas limitaciones de tiempo que alargan el plazo.

Y cuando surge un problema de fiabilidad y hay que hacer un pequeño cambio, el proceso de aprobación debe detenerse y todo el proceso debe iniciarse de nuevo. Es un trabajo minucioso, e incluso un grano de arena puede paralizar un mecanismo que debería funcionar sin problemas.

Ferrari está, por tanto, esperando la luz verde para instalar el motor ADUO2 en los SF-26 con los que Hamilton y Leclerc competirán en Monza. Los coches también lucirán una decoración especial conmemorativa para recordar la etapa de Michael Schumacher en Maranello.

Se espera que el proyecto sea un motor de seis cilindros con alrededor de 15 caballos más y una curva de potencia diferente, lo que debería reducir la diferencia con Mercedes y, al mismo tiempo, mejorar la fase de carga del híbrido.

Ferrari podría estrenar unidades de potencia y también una decoración especial en Monza. Photo by: Eric Le Galliot

No solo se han modificado los turbos Garrett, sino también la cámara de combustión para aprovechar mejor el nuevo combustible que Shell ha aprobado para Monza. El aumento de rendimiento se debe al efecto combinado del combustible de mayor poder calorífico con el avanzado motor de combustión.

Es justo decir que la Scuderia no viaja a Monza con el objetivo de ganar: las características del Templo de la Velocidad no encajan con el SF-26 sobre el papel. Sin embargo, la esperanza es que Hamilton y Leclerc puedan estar muy cerca en clasificación de los Mercedes, que serán los grandes favoritos.

Es importante destacar que el héroe local Kimi Antonelli será sancionado en su carrera de casa por exceder el límite de motores, lo que lo hará salir al menos 20º.

El GP de Italia será un evento crucial para establecer la jerarquía de motores tras los ajustes concedidos por las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, en un circuito donde la carga eléctrica es muy difícil de gestionar.

Según la última evaluación de motores de la FIA, Red Bull sigue siendo la referencia en cuanto a su motor de combustión interna. Mercedes, Ferrari, Honda y Audi deben ahora ponerse al día, y posteriormente se les han concedido tokens de mejora para usar en las temporadas 2026 y 2027 de F1.