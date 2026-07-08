El exingeniero de carreras Ferrari, Rob Smedley, cree que la escudería de Maranello podría verse obligada a dar prioridad al siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, frente a Charles Leclerc si quiere tener alguna posibilidad real de hacerse con el campeonato de pilotos de 2026.

Los comentarios de Smedley se produjeron tras un dramático Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde Leclerc logró una emotiva victoria, su primera desde 2024 y la número 250 de Ferrari.

Kimi Antonelli, de Mercedes, sigue liderando el campeonato de pilotos con 179 puntos, seguido de su compañero de equipo George Russell, con 154. Hamilton ocupa el tercer puesto con 147 puntos, manteniéndose a una distancia muy cercana de los líderes. Por su parte, el ganador de la carrera, Leclerc, ocupa ahora el cuarto puesto con 108 puntos, lo que le deja a 71 puntos de Antonelli.

Durante un episodio posterior a la carrera del podcast High Performance Racing, Smedley argumentó que, a pesar de que Leclerc superó a Hamilton en la carrera, Ferrari no puede permitirse una lucha interna en el equipo si quiere plantar cara con éxito Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Estoy de acuerdo al 100 % con eso. Sin embargo, voy a ir en contra de mi propio sentido de la lógica y decir que, en realidad, creo que hacer algo tan extremo como eso es la única oportunidad que tiene Ferrari de ganar este campeonato del mundo", explicó Smedley, refiriéndose a un escenario hipotético en el que se intercambiaran los monoplazas en pista durante el Gran Premio de Gran Bretaña con el campeonato en mente.

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"Creo que si se lanzan a intentar superar a Mercedes en términos de rendimiento del coche y, además, permiten que los pilotos compitan entre sí con una diferencia tan grande entre Lewis y Charles, la probabilidad de que ganen el campeonato mundial de pilotos disminuye significativamente.

"Así que, aunque vaya en contra de mi lógica, creo que hay demasiadas variables en juego. ¿Por qué iban a hacerlo? Pero creo que esa es la única estrategia que tienen para que Lewis gane este campeonato del mundo".