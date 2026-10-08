Ferrari emite un 'comunicado no oficial' tras el caos de Hamilton y Leclerc en las redes sociales

El equipo de Ferrari de Fórmula 1 ha emitido un comunicado "no oficial" en tono de broma en redes sociales después de que los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc tomaran temporalmente el control del perfil de Instagram del equipo italiano.

Las cuentas de redes sociales de la escudería de Maranello dieron un giro caótico antes del fin de semana del Gran Premio de Singapur, cuando Hamilton y Leclerc sustituyeron su icónica foto de perfil del caballo rampante por una selfie espontánea en primer plano y publicaron fotos y vídeos juguetones entre bastidores.

Algunas de las publicaciones incluían una selfie de Leclerc preguntando a los fans si les gustaba su pelo, un recorrido por el garaje y la zona de hospitalidad a cargo de Hamilton, y videos de Leclerc y Hamilton interrumpiendo reuniones del equipo y usando filtros divertidos el uno con el otro.

Finalmente, Ferrari compartió un comunicado con tono irónico: "Scuderia Ferrari HP confirma que, durante las últimas dos horas, dos individuos dentro de la organización obtuvieron control no autorizado de nuestros canales de redes sociales.

"Durante este período, se tomaron una serie de decisiones editoriales muy cuestionables, incluidos cambios en nuestra foto de perfil y la publicación de contenido que no pasó por nuestros procedimientos estándar de aprobación.

"Podemos confirmar que los dos sospechosos han sido identificados y que la situación ya ha sido contenida. Se ha restablecido el control total de nuestras cuentas.

"Agradecemos a nuestros fans su comprensión durante este incidente sin precedentes."

Los fans disfrutaron claramente de la ocurrencia. "Esto debería pasar todos los fines de semana", comentó un fan, mientras que otro añadió: "Tengo tantas cosas que hacer hoy, tantas cosas importantes, pero estoy pegado a la cuenta de Instagram de Ferrari. Los quiero, me han alegrado el día."

Otra persona publicó: "Por favor, dejen que Lewis y Charles se apoderen del Instagram jajajaja, lo están haciendo genial."

Otros comentarios incluían: "Por favor, sigan haciendo esto en serio, me encanta", y "Jaja, da vibra de padre que descubre cómo funcionan los filtros de Snapchat."

De cara al fin de semana del Gran Premio de Singapur, que albergará otra carrera sprint, Hamilton ocupa el tercer puesto en la clasificación de pilotos con 214 puntos y Leclerc es cuarto con 191 puntos.