Ferrari encuentra la causa del fallo en el motor de Leclerc en Bakú

"Se confirma que el motor de Charles Leclerc se rompió en Bakú. Entre las diversas hipótesis se encuentra la de que podría ser un daño del problema que tuvimos en España, por lo que sería un fallo indirecto. Sin embargo, estamos trabajando en las contramedidas para que el proyecto sea más sólido y la situación esté controlada", esas fueron las palabras de Ferrari en el comunicado oficial de la casa italiana.

El documento llegó después de que los especialistas en motores dirigidos por Enrico Gualtieri en Ferrari desmontaran el motor de 6 cilindros de Leclerc en Maranello. La investigación habría arrojado resultados muy interesantes: el humo de la vuelta 20 podría tener implicaciones con lo sucedido en el GP de España, otro suceso que le costó el abandono al piloto monegasco, mientras lideraba la carrera que terminó con un doblete de Red Bull.

En Barcelona se informó que lo que fallaba era el MGU-H y el turbo. El sistema de sobrealimentación de Ferrari se compone de un compresor y una turbina, y ambos han permanecido en la cola del 6 cilindros, sin la separación de los dos elementos, como han decidido hacer los demás constructores.

La turbina, que por normativa puede girar hasta 125 mil revoluciones (la de Ferrari trabaja a un umbral más bajo para aprovechar mejor la "disposición" del sistema híbrido), cuando falla puede provocar daños importantes: vibraciones y, sobre todo, grietas no sólo en la parte caliente, sino también en el rodete. Esto significa que las micropartes metálicas podrían haber sido absorbidas por el motor endotérmico 2, causando daños en Bakú que podrían haberse generado en España.

Recordemos que en Montecarlo la Scuderia equipó a Charles con la unidad 1 y que el motor utilizado en Barcelona no volvió a funcionar hasta el sábado anterior a la clasificación de Azerbaiyán. Se desconoce hasta qué punto el daño puede haber sido causado por vibraciones inducidas o por impurezas metálicas del compresor que acabaron en la admisión, pero está claro que los fallos tendrían una génesis conectada.

Dado que los motores están precintados por la FIA y entre carreras no se pueden abrir, es evidente que se pueden encontrar ciertas "sorpresas" (que no deberían estar ahí). No habría sido una válvula de escape la que falló, como alguien informó, debido al sobrecalentamiento de la cámara de combustión como resultado del uso inescrupuloso de combustible, que se inclinó con un mapeo demasiado pobre, para contener el alto consumo en Bakú.

El 10% de etanol que compone los biocombustibles de 2022 ha restado algo de valor calorífico al combustible (se perdieron unos 20 caballos de potencia al principio del desarrollo), pero proporciona un efecto de refrigeración de la carga entrante durante el ciclo de combustión que no existía el año pasado. Hay una pequeña esperanza de que el turbo tres se haya salvado y Charles no tenga que ser penalizado.