Ferrari y Cadillac finalizaron el test de Pirelli en Barcelona probando diferentes variantes del C2

Ha concluido el segundo día de pruebas organizado por Pirelli en el circuito de Barcelona-Catalunya para el desarrollo de los neumáticos de seco del próximo año. Arthur Leclerc sustituyó hoy a su hermano Charles al volante del Ferrari, mientras Zhou Guanyu continuó el trabajo con Cadillac.

Por la mañana continuó el programa de pruebas con diferentes opciones de estructura para el compuesto C2, probadas inicialmente en tandas cortas y posteriormente en tandas largas. Después de la pausa para el almuerzo, los dos pilotos evaluaron algunas variantes del compuesto C2 en distancias largas. La temperatura máxima del asfalto fue de 58°C, mientras que la del aire alcanzó los 36°C.

Ferrari Pirelli Test Foto di: Pirelli

Arthur Leclerc completó hoy 141 vueltas para un total de 657 kilómetros, marcando 1'17"430 como mejor tiempo del día. Zhou Guanyu, en cambio, recorrió 605 kilómetros, equivalentes a 130 vueltas, deteniendo el cronómetro en 1'19"321.

En los dos días de pruebas en Montmeló, en los que ayer también participó Aston Martin, se recorrieron en total 2817 kilómetros para un total de 605 vueltas.

La próxima cita con las pruebas de desarrollo de Pirelli está programada en Silverstone, el martes y miércoles siguientes al fin de semana de carrera, con la participación de los equipos Mercedes y Williams. En esa ocasión se volverán a probar neumáticos slick.