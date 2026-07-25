Ferrari asume la culpa por la sanción a Lewis Hamilton en la clasificación de Hungría

Ferrari ha aceptado la responsabilidad de que se le impusiera una penalización de tres puestos en la parrilla para el Gran Premio de Hungría de F1 a Lewis Hamilton después de bloquear accidentalmente a Oscar Piastri al comienzo de la última vuelta rápida del piloto de McLaren.

Se trata de un doble golpe para Hamilton, que estacionó en el puesto número uno en el parc fermé, sin saber que el compañero de equipo de Piastri, Lando Norris, le había arrebatado la pole position después de la bandera a cuadros.

La segunda vuelta de Hamilton en la Q3 fue más imprecisa que la primera y más lenta, 1m18.906s frente a su anterior 1m17.219s. Justo después de que el Ferrari cruzara la línea, Max Verstappen hizo un trompo en la última curva, provocando banderas amarillas.

Esto fue lo que desencadenó el malentendido. Hamilton pareció sorprendido por el hecho de que Piastri estuviera en una vuelta rápida, aunque lo había adelantado entre las curvas 12 y 13 mientras el australiano estaba en su vuelta de preparación.

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"Se lo dijimos [que Piastri venía], pero demasiado tarde", dijo después el jefe del equipo Ferrari, Frederic Vasseur.

"Si hay un error, es nuestro error".

Después de que Hamilton cruzara la línea, el ingeniero de carrera Carlo Santi le dijo: "Piastri empujando… bandera amarilla, bandera amarilla".

"¿Dónde está Piastri?", preguntó Hamilton.

"Detrás – bandera amarilla" fue la respuesta.

Hamilton clasificó segundo antes de recibir tres puestos de penalización. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El video onboard indica que Hamilton miró por el espejo antes de tomar su trazada normal hacia la curva 1, pero posteriormente explicó a los comisarios que no logró ver a Piastri. Aunque el video va acompañado de la radio del equipo, hay un desfase porque la F1 retrasa las transmisiones de la radio de los equipos entre 5 y 15 segundos por si se requieren decisiones editoriales por lenguaje inapropiado.

En este caso, el tráfico de radio se emitió después de que Hamilton obstaculizara a Piastri en la curva 1, cuando en realidad la conversación habrá tenido lugar entre la línea de cronometraje y la curva 1.

"¿Piastri estaba en una vuelta o…?", preguntó Hamilton después de que Piastri lo adelantara y agitara el puño. Tras una larga pausa, Santi respondió: "Me sorprendió la amarilla".

Parece que Hamilton asumió que Piastri estaba en una vuelta de regreso a boxes en lugar de prepararse para una vuelta rápida.

"Me lo dijeron literalmente cuando él estaba en el vértice detrás de mí, así que no tenía ni idea de que venía", dijo Hamilton después.

"Pensé que todos habían salido detrás de mí; yo fui el primero en salir, así que pensé que todos habían terminado su vuelta, y creo que Charles era el coche que estaba detrás de mí cuando salí del pitlane, así que eso era lo que yo sabía. Así que sí, una locura, porque había sido limpio y obviamente no fue intencionado".

Como Piastri se vio obligado a abortar su vuelta rápida, una penalización era inevitable. Por lo tanto, Hamilton saldrá desde la quinta posición: la tercera fila de la parrilla en lugar de la primera.

"El piloto del coche 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje de radio del equipo sobre la aproximación del coche 81 hasta que este último ya estaba muy cerca", señaló la resolución de los comisarios.

"Añadió que, debido a la posición de su coche en la pista, el coche 81 no era visible en sus espejos".

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