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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ferrari encuentra aspectos positivos en Austin, aunque se le "escapó algo" el sábado

Ferrari se fue de Estados Unidos con un balance positivo, pero también con la conciencia de haber perdido (en la Q3) una gran oportunidad.

Roberto Chinchero

Publicado: 27 oct 2026, 9:32

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El balance del fin de semana Ferrari en Austin queda resumido en una reflexión de Fred Vasseur: "El problema es que completamos todas las vueltas, desde la primera de los entrenamientos libres hasta la última de la carrera, en muy buena forma, con la excepción de las dos últimas vueltas de la Q3 con ambos coches. Probablemente fue ahí donde se nos escapó algo".

Es una síntesis que cuenta mucho más que el segundo puesto conseguido por Charles Leclerc y que el resultado global del equipo. Ferrari dejó el Circuit of the Americas con la convicción de haber tenido a disposición un monoplaza capaz de luchar por la victoria, pero de haber comprometido una parte importante de sus posibilidades en el momento decisivo de la clasificación.

Una oportunidad perdida que no borra, sin embargo, la solidez de un fin de semana en el que la SF-26 mostró una competitividad constante, confirmando los progresos de las últimas carreras. En el fin de semana en el que se llevó a la pista una importante actualización técnica, el equipo encontró un equilibrio que permitió compensar las carencias en el apartado de la potencia, mostrándose competitivo en condiciones muy diferentes, desde la vuelta rápida hasta el ritmo de carrera.

El precio pagado en la Q3

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

La cuarta y quinta posición en la parrilla obligaron a Ferrari a una carrera de ataque. En un circuito donde la posibilidad de rodar con aire limpio representaba una ventaja importante en la gestión de los neumáticos, salir detrás de los rivales condicionó inevitablemente las decisiones estratégicas.

"Teníamos que ser agresivos – explicó Vasseur – porque la estrategia estaba al límite entre una y dos paradas. Cuando sales algunas posiciones más atrás te encuentras en tráfico y tienes que buscar soluciones diferentes. Sin el Virtual Safety Car, creo que al final Lewis también habría podido alcanzar a Verstappen". El team principal, sin embargo, invitó a no interpretar el resultado de la clasificación como el síntoma de una carencia estructural del monoplaza. Las diferencias mínimas entre los equipos de punta hacen especialmente delicada la búsqueda del rendimiento.

"No podemos hablar de desastre cuando eres quinto a tres centésimas de la segunda posición. Hoy basta con salir ligeramente de la ventana ideal de los neumáticos para perder dos o tres décimas, y con estas diferencias puedes pasar de la segunda a la sexta posición. Puede bastar una ráfaga de viento o un pequeño deslizamiento para comprometer la vuelta".

Leclerc: "Perdimos una posibilidad de victoria"

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc no ocultó el pesar por un triunfo que se escapó. El monegasco fue protagonista de una carrera agresiva, iniciada con una primera vuelta en la que lanzó un ataque decidido a Verstappen (cerrado con un gran adelantamiento) y continuada con una estrategia a dos paradas que le permitió aprovechar el potencial del monoplaza en algunas fases de la carrera en las que se encontró con aire limpio.

"Me divertí, sobre todo en la salida y en los duelos con Max y Lando. En cierto momento pensé que la victoria era posible, cuando vi a Kimi apostar por una sola parada. Según nuestros cálculos, debería haber tenido mayores dificultades al final, pero no ocurrió".

El compuesto duro resultó especialmente eficaz, permitiendo a Leclerc mantener un ritmo elevado en la última parte de la carrera. La remontada, sin embargo, no fue suficiente para inquietar a Antonelli. "Seguía preguntándole a mi ingeniero cuál era el ritmo de Kimi. Probablemente era demasiado optimista, pero quería intentarlo. Perdí tiempo en los duelos con Max y Lando, aunque creo que, incluso con pista libre, no habría podido alcanzarlo. Hoy fue realmente muy rápido".

El lamento apunta entonces sobre todo al sábado. "En las tres sesiones de entrenamientos libres fuimos muy competitivos, pero en Q3 fue extremadamente difícil llevar los neumáticos a la ventana correcta de temperatura. Probablemente ahí perdimos la posibilidad de ganar. En el conjunto del fin de semana tenemos que volvernos más sólidos".

Hamilton: el ritmo estuvo, faltó el balance

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La carrera de Lewis Hamilton mostró otra cara del fin de semana de Ferrari. El britáinco exhibió un buen potencial, sobre todo en el último stint, pero pagó las dificultades de balance que lo acompañaron en las dos primeras fases de la carrera.

"No tenía suficiente ritmo, sobre todo porque no conseguía hacer girar el coche. Todo empezó el viernes, cuando tomamos una dirección equivocada con la puesta a punto. En la FP3 volvimos a una configuración mejor (la puesta a punto usada hasta ese momento por Leclerc), pero en carrera seguía teniendo un fuerte subviraje".

Hamilton tuvo que intervenir repetidamente en los ajustes del ala delantera durante las paradas, logrando solo en la última parte de la carrera reencontrarse con un coche más cercano a sus necesidades. "Añadimos cuatro clicks en la primera parada y otros cuatro en la segunda, pero probablemente todavía faltaban cuatro. Es increíble encontrarse con una diferencia así. Cuando finalmente el coche empezó a girar, el ritmo volvió a ser el de los pilotos de delante. Si hubiera tenido ese balance desde el comienzo, creo que habría estado en la lucha por el podio".

A pesar de un resultado por debajo de sus expectativas personales, Hamilton elogió el trabajo del equipo, subrayando la calidad de las paradas y de las decisiones estratégicas.

Una Ferrari que recuperó continuidad

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El dato más alentador para Maranello es la confirmación de una competitividad que ya no parece ligada a las características de un solo circuito. Ferrari encontró una mayor estabilidad de rendimiento y, sobre todo, una ventana de funcionamiento que permite a los pilotos aprovechar mejor el potencial de la SF-26.

Leclerc también identificó un progreso personal: "En las últimas dos o tres carreras creo que encontré algo importante en mi forma de manejar y en la combinación entre estilo de conducción y puesta a punto. Me siento mucho más cómodo con el coche. Espero que esto pueda traducirse pronto en una victoria".

Vasseur confirmó la sensación de un equipo que entró en una fase positiva. "Por tercera o cuarta carrera consecutiva estamos entre los que suman más puntos. Estamos en el camino correcto. No es solo una cuestión de actualizaciones, sino de puesta a punto, gestión de los neumáticos y capacidad de unir todos los elementos durante el fin de semana".

El resultado de Austin refuerza la segunda posición de Ferrari en el mundial de constructores, mientras Leclerc y Hamilton siguen ambos involucrados en la lucha por el segundo lugar en la clasificación de pilotos. Un balance importante, sobre todo considerando lo apretados que están los valores entre los equipos por detrás de Antonelli.

Queda el lamento por una clasificación que impidió a Ferrari jugarse la carrera saliendo desde una posición más favorable. Pero queda también una certeza: en Austin la Scuderia no tuvo que buscar explicaciones por una falta de competitividad. Tuvo que explicar por qué, aun teniendo un coche rápido, no logró transformar todo su potencial en el resultado máximo. Una diferencia sustancial respecto a muchos otros fines de semana de la temporada. Y probablemente la señal más alentadora de cara a las próximas carreras.

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