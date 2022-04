Ferrari quiere analizar la carga aerodinámica de Red Bull en Yeda

Aunque las diferencias entre Max Verstappen y Charles Leclerc fueron mínimas al final de la carrera del GP de Arabia Saudí, hubo grandes disparidades en cómo se desempeñaron ambos coches en distintas secciones del circuito.

Con Ferrari apostando por una configuración de mayor carga aerodinámica que Red Bull, el equipo de Maranello fue mejor en la aceleración y en las curvas de baja y media velocidad, mientras que los austriacos, con mucha menos carga en su monoplaza, fue muy superior en la velocidad punta.

Esa fue la clave para que Verstappen tuviese la oportunidad de adelantar a Leclerc después de ponerse a distancia de DRS a pocas vueltas del final de la carrera.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, se dio cuenta de que su conjunto y Red Bull apostaron por diferentes soluciones de carga aerodinámica después de las prácticas del viernes.

La escudería de las bebidas energéticas quitó parte de la carga aerodinámica de su coche, mientras que Ferrari optó por mantener un alto nivel de carga ya que creía que eso ayudaría a gestionar mejor la degradación de los neumáticos, lo que también fue fundamental en el Gran Premio de Bahrein.

Sin embargo, el neumático duro prácticamente no mostró ningún signo de degradación en Arabia Saudí y las ganancias que Ferrari debería haber obtenido a cambio de una clara desventaja en la velocidad máxima no se materializaron.

Estas fueron las palabras de Mattia Binotto al respecto: "Max [Verstappen] estaba con un nivel de carga aerodinámica un poco más alto el viernes, pero luego lo bajaron".

"Nosotros decidimos mantener un nivel más alto de carga aerodinámica porque creíamos que era importante para la degradación de los neumáticos. Pero finalmente la degradación fue muy pequeña".

"Creo que la elección que hicieron ellos, de alguna manera, merece un análisis por nuestra parte. Pero, en general, cualquier elección es un compromiso. Es solo una cuestión de detalles y de poder encajar las piezas correctas lo que al final decide la carrera".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen no creía que Red Bull fuera más competitivo en Arabia Saudí de lo que había sido en Bahrein, ya que pensaba que la carrera se decidiría a favor del equipo gestionase mejor los neumáticos.

"Es difícil decir si es un paso adelante. Pero creo que siempre estamos aprendiendo y, por supuesto, cada circuito también es diferente en términos de lo que necesitas en el coche, así que aún quedan muchas cosas por ver".

Con el neumático duro, Verstappen se sintió más cómodo al poder ir al límite sin tener que cuidarlo.

"Realmente no me sentí muy bien con el medio. Todo el rato, cuando te acercabas al coche de adelante, los neumáticos desfallecían. Así que no se podía hacer mucho".

"Fue un poco frustrante esperar hasta la vuelta correcta para entrar a boxes y poder pasar a los otros neumáticos, porque tan pronto como pasamos al duro, tuve una sensación mucho mejor".

El jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo que estaba claro que su equipo y Ferrari habían apostado por diferentes enfoques en las dos primeras carreras, y que ahora necesitaban pensar mejor la manera de lidiar con esto para la próxima cita en Australia.

"Ha sido interesante ver estas dos primeras carreras. Creo que nosotros aquí tomamos la decisión de llevar una carga aerodinámica más baja, y eso funcionó".

"Melbourne será un desafío muy diferente. El trazado ha cambiado, ahora también es un circuito más rápido. Así que será igualmente fascinante".