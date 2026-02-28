Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

El alerón giratorio de Ferrari recuerda a Coulthard el tercer pedal prohibido de McLaren

El nuevo truco de Ferrari con el alerón trasero está generando una gran atención en el mundo de la Fórmula 1.

Alex Harrington
Edited:
Detalle del alerón trasero del Ferrari

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard ha comparado el impresionante mecanismo del alerón trasero de Ferrari visto en los test de pretemporada de este año con el recordado tercer pedal de freno de McLaren.

La Scuderia llegó al segundo test de Bahréin acompañada de mucha curiosidad, ya que el paddock centró su atención en su inusual desarrollo para la parte trasera del auto, vinculado al nuevo Straight Line Mode que ha reemplazado al DRS esta temporada. Ferrari ha probado un alerón trasero que rota 180 grados en lugar de articularse en el borde de salida de forma similar al DRS, un diseño que ha sido elogiado por muchos.

Hablando sobre el equipo italiano en el podcast Up to Speed, Coulthard se mostró entusiasmado por ver este tipo de innovación en el campeonato, al recordar la característica del tercer pedal utilizada por McLaren en 1997 y 1998.

"Me recuerda a que, a lo largo del tiempo, durante los 15 años en la Fórmula 1, cuando llegas con una innovación que te da una ventaja real sobre los demás, se siente bien. Es como esa pequeña poción secreta de poder.

"Y hubo una época en McLaren en la que teníamos lo que se llamaba el tercer freno. Ahora, por supuesto, hay un freno en cada esquina, pero teníamos el pedal de freno normal, y luego teníamos un tercer pedal que podíamos, con un pequeño interruptor solenoide en el volante, usar para frenar la rueda trasera izquierda o la derecha. Así que, en realidad, funcionaba como la oruga de un tanque. Un tanque gira frenando un lado del vehículo".

Fue el estilo de conducción de Coulthard lo que impulsó tal diseño por parte del ingeniero jefe de McLaren en ese momento, Steve Nichols. El piloto escocés prefería una puesta a punto con menos sobreviraje, por lo que poder frenar las ruedas internas en las curvas le permitía introducir más subviraje, que luego era compensado por el sistema cuando era apropiado.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Así que aprendimos a equilibrar el coche a alta velocidad combinando acelerador y freno al mismo tiempo, pero solo frenaba la rueda trasera interna. Y eso significaba que no necesitabas tanto ángulo de dirección, lo que implicaba no perder tanta carga aerodinámica, lo que te hacía más rápido en la curva".

Este diseño aparentemente simple del equipo de Woking valía casi medio segundo por vuelta antes de ser prohibido en la primera parte de la temporada 1998.

"Logramos usarlo durante más de media temporada antes de que finalmente un fotógrafo, recuerdo, Darren Heath, consiguiera tomar una fotografía dentro del cockpit", recordó Coulthard.

Aunque se desconoce si el alerón trasero de Ferrari llegará a los grandes premios, estamos expectantes por ver si lo utiliza y si tiene éxito en comparación con los otros sistemas activos que están utilizando los equipos.

