Ferrari admite que el nuevo motor supone un paso adelante tras el viernes en Monza

Hay aspectos positivos que destacar de este viernes en Monza para Ferrari, que terminó en cabeza en la primera sesión y en segunda posición en la sesión de la tarde, con una diferencia reducida a aproximadamente una décima respecto a un Mercedes que llegaba como favorito. Es cierto que, en cierto modo, el hecho de que la FIA haya limitado la energía disponible ayuda, pero, por otro lado, también supone una incógnita.

No es ningún secreto que la Mercedes hace de la parte eléctrica uno de sus grandes puntos fuertes, ya que a menudo consigue utilizar la energía mejor y durante más tiempo que sus rivales. Quedarse sin motor eléctrico suele suponer un déficit mayor que el que se produce con el motor térmico a solas, entre otras cosas porque el empuje del MGU-K es decididamente más instantáneo y permite aumentar la velocidad mucho más rápidamente.

Por otro lado, el hecho de que la FIA haya limitado la energía recuperable a solo 5 MJ en la clasificación también pone de manifiesto el déficit del motor de combustión, que Ferrari está tratando de reducir trabajando intensamente gracias a las oportunidades que ofrece el ADUO. Aquí, en Monza, Ferrari se ha presentado con la segunda unidad actualizada y Vasseur se muestra optimista por los avances logrados, aunque recuerda que sigue habiendo una brecha con respecto a los rivales.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

De hecho, Ferrari no esperaba cerrar por completo la brecha que quedaba tras introducir la primera unidad actualizada en Austria, pero está claro que cada paso ayuda. "Hay que tener en cuenta el rendimiento en la recta. Es la resistencia aerodinámica, es el peso del coche, es todo. No es solo el motor. Sin duda hemos dado un paso adelante, no hemos traído el ADUO2 para nada. Pero creo que sigue habiendo una diferencia significativa", explicó Vasseur.

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El relato del director del equipo coincide con lo que se ha visto en la pista. Mercedes y Ferrari han seguido enfoques diferentes en la gestión del sistema híbrido, con la Mercedes muy fuerte en la primera parte de la vuelta y el Cavallino más consistente en el tramo hacia la Parabolica. En conjunto, sin embargo, parece que, a día de hoy, Mercedes sigue teniendo algo más que ofrecer en ese aspecto.

También hay que destacar que Mercedes ha reducido la carga aerodinámica con respecto a las últimas carreras y, por lo general, el W17 ya es muy eficaz en términos de eficiencia aerodinámica. Los propios pilotos de Ferrari no han ocultado que hay margen que recuperar en las rectas, pero lo importante es seguir dando un paso adelante, sobre todo al comparar las velocidades con las de McLaren y Red Bull, que por el momento parecen tener más dificultades.

En cuanto a la gestión energética, para Vasseur habrá una armonización mañana: "De una sesión a otra utilizamos diferentes niveles de combustible y diferentes configuraciones, y es muy difícil de interpretar, incluso para nosotros. Solo tenemos que mantenernos concentrados en nosotros mismos e intentar sacar el máximo partido. Tendremos una especie de convergencia en el enfoque para la FP3, pero ya veremos. Queda mucho hasta el domingo".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Nada de juegos con el rebufo

Antes de pasar a la carrera, sin embargo, están las clasificaciones, sobre las que hay que hacer un análisis aparte. Muchos creen que aquí el rebufo podría desempeñar un papel importante, ya que, si se organizan bien, como se vio con Isack Hadjar en Spa, la ventaja que aportan no es desdeñable. En Mercedes, teniendo en cuenta que Andrea Kimi Antonelli saldrá desde la parte trasera de la parrilla por la penalización relacionada con la sustitución de la unidad de potencia, los técnicos de la Mercedes ya han barajado la idea de ayudar a George Russell en la lucha por la pole.

En Ferrari no habrá jugadas de equipo de este tipo, aunque está claro que uno de los dos pilotos tendrá, en cualquier caso, prioridad a la hora de elegir cuándo salir a pista, tal y como había recordado Leclerc la víspera, subrayando que esta vez le tocaba decidir a Hamilton. La cuestión, sin embargo, es que Ferrari no quiere sacrificar a ninguno de los dos pilotos, y Vasseur ha confirmado que no habrá estrategias específicas en este sentido.

"No, creo que tener dos coches es una ventaja, y quiero aprovecharlos ambos. Tenemos dos coches en las primeras filas. Si, por el contrario, tienes uno que sale desde atrás, entonces lo utilizas en beneficio de ambos, tal y como hizo Hadjar con Max en Spa. Es una jugada inteligente, pero yo prefiero tener dos coches delante", añadió el director del equipo.

La última consideración relacionada a la clasificación se refiere la importancia de los neumáticos. En Zandvoort la Ferrari había tenido dificultades para ponerlas en marcha, pero aquí en Monza se ha ha lo contrario: con temperaturas tan altas, que por el asfalto las han superado los 50 °C, el problema no es calentarlas, sino mantenerlas frescas. Se trata un aspecto que Ferrariespera pueda ayudarla mañana.