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Fórmula 1 GP de Italia

Ferrari admite que el incidente entre Hamilton y Leclerc “no fue bueno para el equipo” en Monza

Lewis Hamilton tuvo que atravesar la grava en la salida de la curva 2 después de ser empujado fuera de la pista por su compañero de equipo, Charles Leclerc, en la primera vuelta del GP de Italia.

Oleg Karpov Ronald Vording
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fred Vasseur ha admitido que el incidente entre los pilotos de Ferrari en la primera vuelta del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 "no fue bueno para el equipo" tras un fin de semana decepcionante para la Scuderia.

Charles Leclerc se defendió de forma agresiva en la primera vuelta ante Lewis Hamilton, que intentó adelantar a su compañero de equipo después de que ambos salieran desde la segunda fila de la parrilla. El monegasco se negó a ceder la posición, empujando a Hamilton hacia el exterior en la salida de la curva 2 y obligándolo a entrar en la grava, lo que provocó que el británico cayera al 10º puesto.

"Hablé con Lewis durante dos segundos y nada con Charles", dijo Vasseur cuando le preguntaron por el incidente durante su sesión con los medios el domingo por la noche, donde estuvo Motorsport.com. "Tendremos tiempo para hablar de eso. Prefiero hablar primero con ellos y no con ustedes. Desde luego, el resultado de las curvas 1-2 no es bueno para el equipo, si esa es la pregunta".

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Ferrari se ha mostrado reacia a impedir que sus pilotos luchen entre sí este año, pese a algunas peticiones de observadores para que el equipo respalde a Hamilton en la lucha por el campeonato, dado que ha sido el piloto de Ferrari más cercano a la pareja de Mercedes. Vasseur cree que una decisión así habría sido prematura y, por lo tanto, la política no había cambiado antes de Monza.

Sin embargo, sí insinuó que una decisión así podría llegar en algún momento.

"Ahora, para ver si [necesitamos] tener una orden de equipo o lo que sea, creo que la buena comparación que hice fue con el año pasado", dijo. "Piastri lideraba a McLaren en esta fase de la temporada y si McLaren hubiera apostado todo por Piastri, Max Verstappen habría sido campeón.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Desde luego, en algún momento tienes que tomar una decisión, pero creo que era demasiado pronto para tomar una decisión antes de Monza. Ahora tendré tiempo para hablar con los chicos.

"Para un equipo, nunca es bueno perder puntos. Eso está claro. Ahora, básicamente al principio de la temporada, creo que a todos los jefes de equipo del mundo les encantaría dejarlos correr. Congelar posiciones cuando eres el jefe de equipo, no crean que es una elección fácil. Lo haces por el equipo, lo haces por los resultados al final, pero nunca es una decisión fácil.

"Por definición, me encantaría dejarlos correr todo el fin de semana. Ahora, por lógica, tienes que tomar una decisión en algún momento. Cada equipo es diferente. Tendremos que tomar una decisión cuando lo decidamos".

Leclerc, que se retiró de la carrera pronto tras estrellarse en la Parabolica, admitió después que el incidente de la primera vuelta no fue exactamente lo que el equipo necesitaba, diciendo que "fuimos demasiado lejos".

Cuando le trasladaron esas palabras a Hamilton después de la carrera, respondió: "Yo iba por delante en la curva 2, en el vértice, iba por delante. No hubo ningún 'nosotros' en eso".

Tras la victoria de Kimi Antonelli en Monza, Hamilton está ahora a 76 puntos del italiano en el campeonato. Ferrari se encuentra a 122 puntos de Mercedes en la clasificación de constructores.

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