Ferrari aclara el mensaje de Leclerc sobre el acelerador

Ferrari se las prometía muy felices en el Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1 después de dos victorias consecutivas con su dupla de pilotos alternándose en lo más alto, con Carlos Sainz ganando en Silverstone y con Charles Leclerc haciendo lo propio en Austria.

Sin embargo, desde el viernes, el find e semana de galo se convirtió en una pesadilla debido a la sanción recibida por el español por cambiar varios elementos de su unidad de potencia.

Eso llevó a la escudería a fijar un plan para darle el rebufo al monegasco y conseguir así la pole position, superando a los Red Bull, cosa que hicieron, aunque aún debían rematar la faena el domingo con un Leclerc que necesitaba recortar puntos a Max Verstappen.

Todo parecía ir como la seda en el box de Maranello, pero, de repente, el de Mónaco se fue contra las protecciones, sepultando todas las opciones de triunfo cuando lideraba en Paul Ricard.

Esto provocó que saltaran todas las alarmas después de que el piloto dijese por radio que había sido un problema relacionado con el acelerador del F1-75, algo que también sucedió en el Red Bull Ring cuando se quedó atascado hacia el final de la prueba.

No obstante, un apenado jefe de Ferrari, Mattia Binotto, desmintió todos los rumores que circulaban por el paddock sobre una posible repetición de la avería: "No ha habido un problema mecánico, sé que ha dicho por radio que había un contratiempo, pero era porque había intentado salir de las protecciones con la marcha atrás, y quizá no estaba notando el motor como debería".

"Ha cometido un error genuino, a veces pasa, como en otras ocasiones falla la unidad de potencia. Y como piloto, cuando sucede eso, te sientes decepcionado", reconoció el máximo responsable del equipo. "Hay que mirar hacia adelante, la semana que viene tenemos la carrera de Hungría".

Sobre el domingo en sí, Binotto explicó que creían que sería un buen fin de semana dado el ritmo del coche a pesar de la desgracia que se cernió sobre Charles Leclerc: "Esperábamos estar muy fuertes porque teníamos un gran paquete, una mejor degradación y un buen ritmo".

"Carlos [Sainz] también ha hecho una carrera fantástica empezando desde atrás, ha ido adelantando coche a coche hasta terminar en la parte de arriba, tiene un gran monoplaza, al igual que nosotros tenemos dos pilotos fantásticos, y ahora miramos a la siguiente cita en busca de un mejor resultado", dijo el director suizo.

Cuando se le preguntó sobre cuál de sus dos pilotos fue más rápido en el fin de semana de Francia, Binotto aseguró en los micrófonos de DAZN F1 que no lo sabía: "Desconozco la comparativa entre ambos, estaban muy cerca y vimos en la clasificación que Carlos hizo una gran Q2, una muy buena vuelta, por lo que demuestra que tiene la confianza y velocidad, que es lo que necesitamos".

"Como equipo queremos que ambos pilotos vayan rápido, y eso es genial para nosotros", sentenció el jefe de Ferrari, que ya pone la vista en el Gran Premio de Hungría de la semana que viene.