El Ferrari 312T ganador del campeonato de Niki Lauda rodó en Austria con el hijo de la leyenda

Mathias Lauda realizó una exhibición al volante del Ferrari 312T con el que su difunto padre, Niki Lauda, ​​ganó el campeonato de Fórmula 1 de 1975. La exhibición tuvo lugar en el Red Bull Ring, antes del Gran Premio de Austria.

Participando en el desfile anual de leyendas en el circuito de Spielberg, Lauda devolvió el icónico chasis número 12 a una pista austriaca.

El piloto de 45 años, un experimentado corredor de GT y resistencia que anteriormente compitió como piloto oficial de Aston Martin en el Campeonato Mundial de Resistencia y en el DTM, condujo el histórico auto en el circuito de 4,319 km para conmemorar el primer título de F1 de su padre.

El Ferrari 312T fue diseñado por el legendario director técnico de Ferrari, Mauro Forghieri. Se presentó en la tercera ronda de la temporada de 1975 en Sudáfrica. Impulsado por un motor bóxer de 12 cilindros y 3 litros de aspiración natural que producía aproximadamente 500 caballos de fuerza, el 312T puso fin a una década sin campeonatos para la escudería de Maranello.

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Junto al Ferrari 312T en el Desfile de Leyendas estuvieron el Lotus 77 de 1976, el Tyrrell P34 de 1976, el Tyrrell P34B de 1977, el Brabham BT46B de 1978, el Lotus 88 de 1981, el Brabham BT52 de 1983, el Brabham BT52B de 1983, el Ferrari F2002 de 2002 y el Red Bull RB6 de 2010.

Otros pilotos que participaron en el Desfile de Leyendas fueron Jan Lammers, Pier Luigi Martini, Paolo Barilla, Jean Alesi, Karl Wendlinger, Christian Danner, Mark Webber, Rubens Barrichello y David Coulthard.

Tras el Desfile de Leyendas, el piloto de Mercedes, George Russell, convirtió su pole position en su segunda victoria de la temporada. El británico estuvo acompañado en el podio por el tetracampeón Max Verstappen y su compañero de equipo y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien finalizó tercero.

Lauda ya había sido visto durante el fin de semana del Gran Premio de Austria como invitado del equipo Mercedes de Fórmula 1.

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