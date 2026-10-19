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Fernando Alonso subasta una experiencia de 'hot-lap' con fines benéficos

El bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso subasta una experiencia de vuelta rápida en el Circuit de Barcelona-Catalunya en diciembre

Lydia Mee

Publicado: 19 oct 2026, 18:34

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Un aficionado de la Fórmula 1 pasará una mañana de diciembre en el asiento del acompañante junto al bicampeón Fernando Alonso en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ya que el español subasta una vuelta rápida o hot-lap para su fundación.

La experiencia forma parte de la venta The Modern Grid: An Auction of F1 Memorabilia, que se lleva a cabo del 7 al 20 de octubre. Tiene una estimación de entre 12.000 y 18.000 dólares. Al momento de escribir estas líneas, el lote ya había recibido siete ofertas y había alcanzado los 12.000 dólares. Una parte de lo recaudado será destinada a la Fundación Fernando Alonso.

La experiencia tendrá lugar el 16 de diciembre. El ganador de la subasta recibirá una explicación sobre el programa del día antes de ponerse un traje de competición Adidas y un casco Bell para subirse al asiento del acompañante del Aston Martin DTM de Alonso "o similar".

Alonso completará alrededor de dos vueltas rápidas con el ganador de la subasta a su lado y ambos podrán hablar durante toda la experiencia mediante un sistema de intercomunicación. Las vueltas serán filmadas con una cámara onboard, y el aficionado podrá llevarse luego las imágenes a casa en una unidad USB personalizada.

Además del video, el ganador de la subasta también se quedará con el traje de competición, que Alonso firmará.

"Después de más de veinte años en la Fórmula 1, mi pasión por el deporte sigue siendo la misma", dijo Alonso a JOOPITER, organizador de la subasta.

"Cuando estoy solo en el auto, simplemente busco la perfección en cada vuelta que tengo por delante. Esta SpeedXperience es mi manera de abrir esa puerta a alguien que ama este deporte tanto como yo. Estoy feliz de asociarme con JOOPITER para esta venta especial, que le dará a alguien la oportunidad de experimentar de cerca las fuerzas g y las aceleraciones mientras apoya a la Fernando Alonso Fundación, una causa que es importante para mí".

La subasta también incluye trajes de competición, cascos y un show car de F1.

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