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Fernando Alonso lamenta 16 años perdidos de carreras puras en F1 ante regreso de los V8

Fernando Alonso admite que es "frustrante" que se vaya a perder el próximo regreso de los motores V8, y añade que la F1 ha desperdiciado muchos años desde 2014 al tomar la dirección equivocada con su reglamento

Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 5:53

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aunque la confirmación formal de la FIA el martes solo estuvo online durante unos minutos antes de ser retirada temporalmente de nuevo, está claro para todos en el paddock que los motores V8 volverán a la Formula 1.

El acuerdo de principio implica un V8 turboalimentado de 2,1 litros –con el turbo siendo especialmente importante para Audi y Honda– y un componente eléctrico significativamente más pequeño. El objetivo para su introducción es 2030, lo que sería un año antes de lo previsto inicialmente.

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Es en gran medida lo que los pilotos han estado reclamando, lo que explica las reacciones positivas en el paddock de Las Vegas durante el día de medios.

Fernando Alonso, sin embargo, subrayó a medios como Motorsport.com que el regreso del V8 llegará demasiado tarde para él. El español tiene actualmente 45 años y, quizá como era de esperar, no tiene intención de permanecer en la cúspide del automovilismo otros cuatro años: "No, no estaré por aquí para el nuevo V8. 100%".

Cuando se le señaló que Alonso ya ha sorprendido antes a la gente del paddock, por ejemplo con su regreso a la F1 en 2021, se rio: "Sí, ¡también me he sorprendido a mí mismo en el pasado! Pero esta vez creo que es la buena. Cuando pare, será el momento, también el momento de probar cosas diferentes.

"Todavía queda mucho por delante, [el regreso del V8], pero creo que será suficiente [para mí antes de eso]".

Alonso sí considera frustrante, en cierto sentido, que tendrá que despedirse bajo un reglamento que, como a muchos otros pilotos, dista mucho de gustarle: "Sí, es frustrante que no lo tuviéramos ya en 2014. De 2014 a 2030 o 2031, eso significa que se pierden 16 años o 17 años de carreras puras".

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Aunque Alonso ya no estará compitiendo en F1 para entonces, sigue teniendo la vista puesta en otras categorías de competición. Incluso después de retirarse de la F1, Alonso pretende seguir compitiendo durante mucho tiempo.

En enero de 2027, hará una aparición en el Rally Dakar, pero también deja la puerta abierta a otras carreras icónicas una vez que su carrera en la F1 llegue a su fin.

"El Dakar estaba en mi mente. Le Mans está en mi mente, las 500 Millas de Indianápolis están en mi mente", dijo el piloto de Aston Martin.

"Me encanta competir y me encanta competir en coches de carreras en los que tienes potencia cuando aceleras, y en los que tienes deceleración cuando frenas. Esas son las cosas que echamos de menos ahora en la Formula 1.

"Obviamente, si continúo en la Formula 1, esa siempre será mi prioridad y es difícil encajar cosas o combinar diferentes programas. El Dakar, como es en enero, encaja un poco mejor, pero incluso eso tuvo que venir con unas cuantas coincidencias".

Que a Alonso le gustaría volver a carreras de resistencia como Le Mans no sorprende –incluso le gustaría hacerlo junto a Max Verstappen–, pero su mención de las 500 Millas de Indianápolis es algo más inesperada.

Tras su último intento en 2020, el español no parecía especialmente interesado en otra aparición en The Greatest Spectacle in Racing en el Brickyard, pero con un nuevo chasis de IndyCar en camino, su opinión podría cambiar.

"Sí, no lo sé. Cambiarán los coches pronto. Viene un coche nuevo para 2028, creo, así que sí, no lo sé", dijo. "Puede que lo considere algún día. No está en mis planes a corto plazo ni en mi mente ahora, pero no puedo decirle que no al 100%"

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