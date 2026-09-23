Los fans de la F1 reaccionan a la extensión de contrato de Hadjar con Red Bull

La confirmación de Red Bull de que Isack Hadjar permanecerá junto al cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen para la temporada 2027 ha recibido la aprobación de los aficionados.

La escudería de Milton Keynes anunció la extensión del contrato con el piloto franco-argelino el 23 de septiembre antes de su regreso en el Gran Premio de Azerbaiyán. Aunque Hadjar se perdió tres fines de semana de gran premio debido a una lesión de muñeca sufrida durante el parón de verano, actualmente ocupa el octavo lugar en la clasificación de pilotos con 71 puntos. En comparación, Verstappen es sexto con 145 puntos.

"No esperaba un anuncio tan pronto, ¡pero muy merecido, Hadjar! Ha sido el único piloto en ese segundo asiento que ha sumado puntos de forma constante desde Pérez," comentó un aficionado en Reddit.

Red Bull lleva algún tiempo teniendo dificultades para encontrar un piloto capaz de extraer del coche el mismo nivel de rendimiento que Verstappen. Liam Lawson, quien recientemente sustituyó a Hadjar durante la lesión del francés en la muñeca, reemplazó a Sergio Pérez en el asiento para 2025, pero a su vez fue reemplazado por Yuki Tsunoda después de solo dos fines de semana de carrera.

Hadjar, que terminó 12º en su temporada de debut en 2025 con Racing Bulls, pasó a Red Bull en 2026.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Lo estaba haciendo genial antes de su lesión, así que ojalá pueda retomar donde lo dejó. Lawson estará aliviado de volver a un coche mejor ja ja," publicó otra persona, mientras que otro aficionado añadió: "Que Hadjar consiga podios tanto con el equipo hermano como con el equipo principal en dos años es prueba suficiente de que merece quedarse en un equipo puntero como RBR."

Otro comentario decía: "Para ser justos, probablemente no tengan mejores opciones en este momento de todos modos, y eso no pretende ser un menosprecio a Hadjar. Ha hecho un trabajo decente hasta ahora, ojalá pueda continuar como lo dejó y su lesión no cause demasiados problemas. Me pregunto si un circuito urbano bacheado es el lugar ideal para una reaparición, pero igualmente tiene que volver en algún momento. Presumiblemente, él está contento de estar en forma y el personal médico está de acuerdo, así que buena suerte al chico."

Otras reacciones incluyeron: "Nada inesperado. Racing Bulls debería mantener también a Lawson, lo está haciendo bien y esta breve etapa en RBR tampoco fue mala," y "¡Vamossss! ¡Muy feliz por Hadjar, muy merecido!"

También lee: Fórmula 1 Red Bull mantiene a Isack Hadjar junto a Max Verstappen para la F1 2027