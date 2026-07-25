Fans de la F1 opinan sobre el esperado regreso del Gran Premio de Malasia en 2026

Los aficionados a la Fórmula 1 han expresado su entusiasmo por el esperado regreso del circuito de Sepang, en Malasia, en 2026.

Se espera un anuncio en cualquier momento para confirmar que el circuito de Sepang acogerá un Gran Premio en octubre, sustituyendo así a la carrera de Baréin, que ha sido cancelada.

Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí fueron cancelados en abril debido al conflicto en curso en Oriente Medio.

El nuevo acuerdo previsto con Malasia supondría un exigente triplete para el campeonato, ya que se espera que la prueba de Sepang tenga lugar el fin de semana entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.

El conflicto también pone en peligro las pruebas que cierran la temporada en Catar y Abu Dabi, lo que obliga a la F1 a estudiar nuevos planes de contingencia.

"¡Por fin! Uno de los mejores circuitos hace por fin su merecido regreso", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Sepang es un circuito fantástico. Esto es increíble".

Varios comentaristas expresaron su esperanza de que la carrera pudiera suponer un regreso definitivo al calendario. Malasia acogió por última vez una carrera de F1 en 2017, antes de que la prueba se retirara del campeonato debido a los costes de organización y al descenso en la venta de entradas.

Lewis Hamilton, Mercedes W05, lidera por delante de Nico Rosberg, Mercedes W05; Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB10 Renault; Fernando Alonso, Ferrari F14T; Daniel Ricciardo (Red Bull Racing RB10 Renault), Kimi Raikkonen (Ferrari F14T), Nico Hulkenberg (Force India VJM07 Mercedes) y Kevin Magnussen (McLaren MP4-29 Mercedes) en la salida Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

"Como alguien que asistió al último Gran Premio de Malasia de F1, me alegro de que vuelva; espero que se mantenga en el calendario en los próximos años", escribió alguien, mientras que otro aficionado publicó: "Por favor, que Sepang sea un circuito permanente. Ojalá que las altas cifras de asistencia que se esperan hagan que se considere la posibilidad de volver a incluir Sepang como circuito".

Otra reacción decía: "No me importa en absoluto. Mientras Sepang esté en el calendario, no me importa cómo llamen al Gran Premio. Cualquier Gran Premio es bienvenido a celebrar sus carreras en Sepang. ¡Inyéctame Sepang en las venas!".

El cuatro veces campeón Sebastian Vettel ostenta el récord de más victorias en el Gran Premio de Malasia con cuatro triunfos en 2010, 2011, 2013 y 2015. Le siguen Michael Schumacher y Fernando Alonso, con tres victorias cada uno.