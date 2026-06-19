Fans de F1 enloquecen mientras Verstappen y Hadjar realizan una broma en un hotel en un video viral

Los fans de Formula 1 se han vuelto locos por un divertidísimo video de una broma con cámara oculta compartido por Red Bull de Max Verstappen y su compañero de equipo Isack Hadjar.

Las imágenes, filmadas en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, muestran a Verstappen dirigiendo a Hadjar y a un recepcionista "en prácticas", el comediante Mr Red, a través de un auricular para confundir a desprevenidos huéspedes del hotel.

Operando desde una sala trasera, Verstappen le fue dando una serie de instrucciones a Mr Red. A los huéspedes que hacían el check-in se les decía que una guitarra de tamaño completo servía como llave de su habitación, mientras que a otros se les entregaban cientos de gorros de ducha de cortesía. El neerlandés también le indicó a Mr Red que presentara un recorte de cartón de sí mismo a las huéspedes, lo que llevó al comediante a preguntarles si pensaban que Verstappen era "lindo".

Luego Hadjar también intentó dirigir a Mr Red, primero pidiéndole que averiguara si el huésped conocía a Verstappen, antes de decirle que se riera tan fuerte como pudiera de cualquier cosa que el huésped dijera después.

El piloto franco-argelino luego se dirigió a la recepción para ocupar el lugar de Mr Red, donde Verstappen le dio instrucciones. Increíblemente, Hadjar logró mantener la cara seria mientras sostenía las manos de los huéspedes, demostraba cómo funcionan los gorros de ducha, tocaba la guitarra mientras gritaba, aplaudía al azar y hacía un calentamiento de entrenamiento.

"Cómo Hadjar no se rio mientras hacía esto es una locura jaja, el tipo está concentradísimo", comentó un fan en Reddit, mientras que otro añadió: "Hadjar parecía tan cómodo haciendo esto lmao."

"Max preguntando a varias personas si creen que su recorte de cartón es lindo jaja", decía otro comentario, y alguien más publicó: "Creo que Isack podría hacer SNL, ojalá pueda ganar algunas carreras y hacerse lo bastante famoso como para que lo inviten como invitado."

Otros comentarios incluyeron: "Sinceramente impresionante cómo Isack logró pasar por todo eso sin soltarse a reír ni una sola vez", y "Esto fue divertidísimo."