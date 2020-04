¿Cómo la familia Piquet vive con la idolatría a Senna?

Nelson Piquet Jr, primer campeón de la Fórmula E y ex piloto de la Fórmula 1, reveló en una entrevista con Motorsport.com cómo su familia lidia con la idolatría a Ayrton Senna, el compatriota de Nelson Piquet y rival en la élite del deporte motor.

Los pilotos marcaron una época en la categoría superior entre las décadas de los 80 y 90 y compartieron la preferencia del público en Brasil. Piquet ganó sus tres títulos ante que Senna, quien ganó el triple en 1991, tres años antes de morir en el GP de San Marino de 1994.

De una manera pensativa y sin precedentes, Nelsinho habló sobre cómo los Piquet enfrentan su pasión por Senna. Con sinceridad y respeto a Ayrton, el piloto expresó su opinión y comentó cómo su padre trata el asunto.

"Creo que una de las razones por las que mi padre se retiró cada vez más de la prensa. Pudo haber sido por esta relación que Senna tenía con la prensa", analizó Nelsinho.

"Mi padre terminó alejándose y teniendo su vida. Él no necesitaba fama ni nada para ganar las cosas que quería. Él, después de la F1 abrió su propia compañía y le ha ido muy bien. Pero lo hizo sudando, con garrar y pelea”.

"Iniciar una empresa, tener 500 mil empleados y un negocio que genera ganancias cada año no es fácil hoy en día en Brasil. Mi padre comenzó a hacer esto a los 40 años, así que, entonces, [Nelson y Senna] son ​​personas diferentes, con características diferentes ", reflexionó.

"Obviamente, la muerte de Ayrton, en un accidente en el que competía durante una carrera, todo esto creó una historia muy triste. A todos les dolió mucho ver morir a un piloto brasileño; y a Senna le encantaba llevar la bandera brasileña”.

"Como dije, realmente estaba hecho para los medios. Parece que fue entrenado para esto en comparación con otros pilotos, y no solo con mi padre. Los pilotos de los años sesenta y setenta no tenían mucho", comparó Piquet respecto a su padre con Senna.

"Los periodistas que estaban allí, a los que les apasionaba correr, esos periodistas también respiraban gasolina. Creo que hoy es diferente. Los medios envían periodistas a las carreras y, para ser sincero, he pasado por esto muchas veces".

"Cuántos periodistas que ya me entrevistaron que estaban en su primera carrera, no hicieron su tarea y formularon esas preguntas por completo ... Ni siquiera diré el adjetivo, pero creo que cuando el periodismo se volvió más profesional en el mundo del automovilismo, mi padre estaba saliendo de su carrera"

"No es que no se haya adaptado, pero fue más hacia el final de sus tiempos", dijo el hijo del múltiple campeón brasileño

¿Qué le molesta a Nelsinho?

Al hablar de la molestia que le puede producir la comparación de Ayrton Senna con su padre, el hijo de Piquet es claro.

"Tal vez, lo único que me molesta es este grupo de 15 a 25 años, que nunca vio a Ayrton corriendo, ni a mi padre, ni a Emerson, y siguen diciendo tonterías. Entiendo el lado emocional de Ayrton, porque él fue un super piloto y llevó a Brasil a la cima ".

"Pero eso no da derecho a un chico que ni siquiera nació y solo vio algunas cintas de querer estar en contra de Piquet o querer hablar mal de Piquet solo porque mi padre es diferente, o porque mi padre habla diferente de política, o porque para dar opiniones es muy transparente, claro y sin filtro".

"Y eso es lo que me molesta a veces. Los muchachos nunca vieron a ninguno de los grandes brasileños corriendo y los critican sin entender, sin conocer la historia, sin saber nada", finalizó.

