Wolff, Ferrari y el límite presupuestario: cuando la partida se juega ante los micrófonos

En la Fórmula 1 no son solo las soluciones técnicas las que son extremas. Todo lo que pueda garantizar incluso la más pequeña ventaja competitiva se cuida al mínimo detalle, incluida la capacidad de complicarles la vida a los rivales. Al fin y al cabo, entre ganar una décima y hacer que sea el rival quien la pierda, la diferencia es mínima. Y a veces ese desafío no se disputa en la pista, sino delante de los micrófonos.

El domingo pasado, en la rueda de prensa posterior a la carrera, Toto Wolff lanzó un ataque contra Ferrari. El tema era el límite presupuestario, un terreno minado que ya en los últimos meses de la temporada pasada, lejos de los focos, había alimentado más de una tensión entre los equipos. Preguntado por las evoluciones que Mercedes tiene previstas para las próximas carreras, Wolff tomó una dirección que sorprendió. La pregunta se refería a Mercedes, la respuesta se convirtió en un análisis del programa de desarrollo de Ferrari.

“Están previstas pequeñas actualizaciones" – explicó el team principal – "y puedo decir que estamos un poco sorprendidos de que Ferrari consiga llevar tantas novedades a su monoplaza. Creo que pronto deberían quedarse sin presupuesto. Puedo confirmar que nosotros no disponemos del margen de gasto necesario para poder llevar a la pista tantas actualizaciones como hacen ellos. Los únicos que no están frenando son ellos. Si nos miro a nosotros, a McLaren y a Red Bull, veo una gran actualización y luego una ralentización”.

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¿Es realmente así? Hacer las cuentas de un equipo es prácticamente imposible. La partida dedicada a los desarrollos es solo una parte de un cuadro mucho más amplio, que incluye la eficiencia global de la estructura, la planificación de los recursos y también los imprevistos, como el coste de los accidentes. Sin olvidar que todos los equipos han recibido un margen de gasto adicional destinado a la adaptación a las power unit de 2027. Sobre todo, aún estamos demasiado lejos del final de la temporada como para poder imaginar quién llegará realmente al límite del presupuesto. ¿Por qué entonces Wolff eligió subir el tono?

Es posible, y ni siquiera demasiado improbable, que se trate de una jugada estudiada para lanzar el balón al campo contrario. Al fin y al cabo, en la Fórmula 1 la memoria es muy larga. Veinticuatro horas antes había sido Frederic Vasseur quien habló de “una moneda que cae siempre del mismo lado”, comentando en caliente el caso Russell surgido en la clasificación. Desde el inicio de la temporada son varios los episodios que han encendido el debate en el paddock y en los medios, desde el asunto de la relación de compresión hasta el procedimiento de salida, pasando por los resultados del ADUO, situaciones en las que Mercedes se ha encontrado varias veces en el centro de las discusiones.

Ferrari ha hecho oír su voz, moviéndose en la sutil frontera que separa la legítima defensa de sus propios intereses de la intención de dirigir la atención hacia un rival. La réplica de Wolff parece tener la misma naturaleza: una respuesta jugada con las mismas armas, en un intento de desplazar el foco mediático lejos del box de Mercedes y, quizá, encender algún foco más sobre el de Ferrari.

Es una dinámica que en la Fórmula 1 se repite desde siempre. Las ruedas de prensa no sirven solo para contar lo que ha ocurrido en la pista: a menudo representan la primera vuelta de otra carrera, la que se libra en el terreno de la política y de la presión psicológica. Y si el rival se ve obligado a perder tiempo defendiéndose, el primer objetivo ya se ha alcanzado.