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2026 Fórmula 1 GP de Qatar
26 nov 2026 al 29 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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Fórmula 1 GP de Qatar
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Circuito de Lusail.
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10:00
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Formula 1
Carlos Sainz explica su intrigante propuesta de DRS para la F1 2030
Carlos Sainz y Max Verstappen revelaron qué tienen en su lista de deseos para el próximo reglamento de la Fórmula 1 en 2030
09:32
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La crónica de esta sesión:
Formula 1
Antonelli lidera la primera práctica en Qatar 2026; Colapinto 12° y Checo Pérez 21°
Andrea Kimi Antonelli impuso sus condiciones con facilidad en el circuito de Lusail. Franco Colapinto estuvo cerca de Pierre Gasly; Checo Pérez por delante de Valtteri Bottas.
09:32
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—¿Qué está haciendo Pérez? —pregunta Antonelli al ver un Cadillac frente a él.
"¿Ser Pérez?", sugiere Pete Bonnington, en un comentario algo fuerte
09:30
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Se acaba el tiempo, completamos ya esta hora de entrenamientos
09:27
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Ahora toca hacer algunas tandas largas, con neumáticos blandos y medios. Verstappen comenta que siente "vibraciones en el eje trasero" durante sus vueltas con neumáticos medios
09:17
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Medios usados para Franco que regresa a pista
09:16
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Los McLaren ahora montan neumáticos blandos, Piastri marca un tiempo de 1:24.077 para colocarse cuarto y a 0.86s del mejor tiempo
09:12
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Colapinto lleva 5 vueltas en stint con gomas blandas. Checo es 21° y gira con las blandas también
09:06
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Antonelli no mejoró su primer intento con neumáticos blandos, pero Russell sí lo hizo, aunque a 0,5 segundos de su compañero de equipo
09:02
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Comienzan a aparecer los blandos, se vienen las simulaciones de clasificación con vueltas rápidas
09:01
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Ambos Ferrari llevan ahora neumáticos blandos, probando sus primeras tandas con el compuesto más blando: el C3, que fue el compuesto más duro el fin de semana pasado
09:00
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08:52
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08:51
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La repetición muestra una breve salida de pista de Franco
08:50
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Verstappen sube al tercer puesto en su última vuelta, a 0,873 segundos del mejor tiempo actual de Antonelli. Antonelli mejora su marca a 1:23.731
08:41
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Colapinto ahora mismo mejora y sube al 8°, a +2.1 del mejor tiempo de Kimi
08:41
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Norris marcó un tiempo de 1:25.696 con neumáticos duros, aunque se encontró con algo de tráfico
08:38
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1:25.000 para el campeón 2026, tiene el compuesto medios, otros van con el duro
08:36
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Los Mercedes ya se ubican en la cima de la tabla, primero Antonelli y Russell segundo
08:33
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Verstappen dice que su visor está demasiado oscuro, lo ajustarán
08:33
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El circuito de Lusail tiene muchas curvas de velocidad media, por lo que muchos esperan que sea un trazado adecuado para equipos como McLaren, que históricamente han tenido buenos resultados aquí
08:30
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¡Semáforo en verde y esto arrancó!
08:27
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Este fin de semana los equipos de Fórmula 1 tendrán que respetar de nuevo un límite de tiempo entre tandas para cada coche, con el fin de proteger los neumáticos Pirelli en un circuito de alta degradación.
En el Circuito Internacional de Lusail, los pilotos no deben completar más de 27 vueltas por relevo, lo que significa que es probable que los equipos opten por una estrategia de dos paradas en la carrera de 57 vueltas
08:11
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Formula 1
Por qué Fernando Alonso informó de un "motor roto" en Las Vegas, pero Honda no encuentra problema
Alonso se retiró en Las Vegas por un supuesto problema en la unidad de potencia, pero el proveedor de motores Honda dice que no ve nada en los datos
08:07
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Como siempre, vamos con noticias para ir leyendo mientras esto empieza:
Actualidad:
MotoGPMarc Márquez anuncia su retiro inmediato de MotoGP
Fórmula 1Antonelli quiere correr con Verstappen en el Nordschleife, pero hay una condición
Fórmula 1Max Verstappen, sin Gianpiero Lambiase en el GP de Qatar
Fórmula 1El veredicto de Norris sobre la rivalidad entre Russell y Verstappen: "Ayuda cuando lo respaldas en la pista"
Fórmula 1Pilotos pedirán a la FIA sanciones más duras tras el caso Leclerc en México
08:06
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¡Buenos días a todos! Arrancamos ya el penúltimo fin de semana del año, comienza la FP1 del GP Qatar
Por: Luis Ramírez
Publicado: 27 nov 2026, 15:00
Página:
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