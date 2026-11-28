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2026 Fórmula 1 GP de Qatar
26 nov 2026 al 29 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
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Fórmula 1 GP de Qatar
F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Qatar de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
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11:04
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En breve se viene la carrera de Fórmula 2. Recuerden que tenemos una fuerte armada latina. Hoy Durksen como el mejor en la parrilla junto con León. Los dos arrancan en el top 10. Montoya, Villagómez y Pino a remontar
10:33
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Formula 1
Antonelli completa el triplete en la FP3 de Qatar; Colapinto es 16° y Checo Pérez, 22°
Kimi Antonelli mantuvo el invicto al liderar también la última práctica para el GP de Qatar delante de George Russell en otro dominio de Mercedes. Franco Colapinto terminó 16° y Checo Pérez fue 22°.
10:30
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Se termina la FP3
10:29
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Estamos a dos minutos de terminar la sesión y Antonelli volverá a cerrar como la referencia.
10:27
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10:27
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Formula 1
Verstappen ve a Red Bull desconectado y lejos de Mercedes en Qatar
Verstappen dice que Mercedes está particularmente muy por delante en Qatar, pero añade que la mitad de esa diferencia podría deberse ya a que Red Bull no tiene el equilibrio de su propio coche donde quiere que esté
10:26
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Los límites de pista serán un tema en la clasificación. Varios están excediéndolos
10:19
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Leclerc ahora mejora y se coloca en la quinta posición por delante de los McLaren de Norris y Piastri.
10:19
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Hadjar mejoró al cuarto puesto. Bortoleto se coloca en séptimo.
10:17
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Russell mejora también y se pone en segundo con 0.249s de diferencia.
10:16
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Antonelli responde con los blandos y le baja medio segundo a Verstappen. El italiano con 1m22.400s
10:14
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Verstappen mejora su vuelta y se coloca en primero con 1m22.910s superando por 0.073s a los Mercedes
10:10
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Sergio Pérez quedó posicionado en 21 con una diferencia de casi siete décimas contra Bottas.
10:06
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Colapinto regresa a la pista y por ahora en la posición 14.
10:04
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Antonelli mejora su tiempo y queda a 17 milésimas de Russell
10:03
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Formula 1
Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Qatar 2026 de F1 en Latinoamérica
Consulta los horarios por país y los canales de TV y streaming para ver en vivo la FP3 y la sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar 2026 de F1 en México, Argentina y toda Latinoamérica.
10:00
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La diferencia de los dos Mercedes contra el resto es de al menos cuatro décimas de segundo. Solo Piastri, Verstappen, Norris y Hadjar están a menos de un segundo
09:59
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Norris se coloca ahora en quinto lugar por delante de Hadjar. Ambos a más de siete décimas de segundo de Russell
09:58
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Bortoleto salta al octavo puesto con el Audi.
09:56
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Los Mercedes se van a los pits. Colapinto sigue en los boxes. Verstappen monta un nuevo set y veremos cómo logra mejorar
09:55
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Hamilton por ahora en la séptima posición
09:54
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Sergio Pérez se ubica en la posición 16 en estos momentos. Franco Colapinto quedó en el puesto 11 ya con casi toda la parrilla con tiempos.
09:53
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Ahora es Russell quien se coloca primero con 1m22.983s
09:53
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Antonelli rápidamente a la cima con blandos al primero con 1m23.129s
09:52
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Verstappen toma el primer puesto con 1m23.577s superando por cuatro décimas a Piastri
09:52
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Piastri ahora al primer puesto con 1m23.981s
09:51
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Lindblad mejora ahora el tiempo previo con 1m24.480s
09:50
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Salen ya los Ferrari, Antonelli, Russell, Verstappen. Se viene todo el pelotón.
09:49
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Oscar Piastri es el primero de los punteros en tomar la pista.
09:48
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Salen ya más en este momento: Sergio Pérez y Arvid Lindblad se intrgran a la pista.
09:48
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Mejora Colapinto su tiempo y ahora con 1m25.357s supera por cuatro décimas a Gasly.
09:46
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Llevamos 15 minutos de la sesión y solo han rodado dos coches con vuelta completa, los dos Alpine
09:45
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Bottas es el primer Cadillac en salir al circuito.
09:44
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Colapinto ahora a la primera posición con un tiempo de 1m25.478s superando el de Gasly por tres décimas.
09:42
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Franco Colapinto sale al circuito con el compuesto blando.
09:41
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Formula 1
Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Qatar de F1 2026
Las duraciones obligatorias de los stints y la fuerte degradación definirán la visita de este año a Lusail, pero ¿será suficiente para que alguien pueda batir a Mercedes?
09:37
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Antonelli se alista para salir a la pista. Hasta ahora solo Gasly ha completado vuelta. Hulkenberg dio un giro de calentamiento, pero regresó a boxes y los mecánicos trabajan en su coche. Parece que el alemán tardará en salir.
09:35
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Formula 1
Hankook apunta a entrar en la carrera por el contrato de suministro de neumáticos de la F1
Pirelli se enfrentará a la competencia del proveedor de neumáticos del World Rally Championship, así como de Bridgestone, cuando el proceso de licitación de Fórmula 1 se abra el próximo año
09:33
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Gasly marca una primera vuelta de 1m26.284s
09:31
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Inicia la FP3. Gasly es el primer piloto en salir para recuperar el tiempo perdido el día de ayer.
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Por: Luis Ramírez
Publicado: 28 nov 2026, 16:04
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