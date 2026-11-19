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2026 Fórmula 1 Las Vegas GP
18 nov 2026 al 21 nov 2026
| Streets of Las Vegas, US
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Fórmula 1 Las Vegas GP
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en los entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
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20:55
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Formula 1
Sergio Pérez descarta seguir en F1 hasta los motores V8 de 2030: "No llegaré"
La Fórmula 1 planea cambiar a motores V8 para 2030, pero Sergio Perez no cree que para entonces siga estando: su explicación también tiene que ver con Cadillac
20:50
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Formula 1
Alpine anuncia la salida de Paul Aron y elige a Frederik Vesti como reserva para el cierre de 2026
Alpine anunció la salida de Paul Aron antes del GP de Las Vegas; el equipo de Colapinto y Gasly tendrá a Frederik Vesti como reserva.
20:35
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WOW.... las condiciones son realmente difíciles.
Franco estuvo a punto de perder el coche hace unos instantes, pero lo pudo controlar.
20:34
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Los Alpine se quedaron en pista para aprovechar y realizar una práctica de salida sobre la recta principal.
20:33
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Formula 1
La lluvia arruina la FP1 en Las Vegas 2026: nadie marca tiempo y Checo Pérez lidera simbólicamente
Ningún piloto completó una vuelta cronometrada en la Práctica 1 del GP de Las Vegas 2026 de F1 debido a la intensa lluvia en The Strip.
20:32
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Colapinto y Gasly siguieron en pista en vez de entrar a los pits.
20:30
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20:30
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Con el cronómetro ya en cero, McLaren y Racing Bulls son los únicos dos equipos que no enviaron a ningún piloto a la pista en la FP1.
20:29
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Colapinto lo sigue a su compañero de equipo para tener su vuelta de instalación.
20:29
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A un minuto del final, Gasly sale a la pista con el Alpine.
20:28
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Menos de dos minutos para el final. 15 de los 22 pilotos han salido a pista, pero ninguno registró tiempos.
20:27
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20:25
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Con Camara de regreso a los pits, ahora es Russell el que tiene su momento a cinco minutos del final.
20:22
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"Está lloviendo más que antes", reporta el brasileño.
20:22
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Camara es codicioso y sale a la pista para completar una segunda vuelta.
20:20
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Entramos en los diez minutos finales de la FP1 en Las Vegas y no tenemos tiempos en el clasificador.
20:18
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Leclerc reportó que la pista está "horrenda" y que no tiene sentido girar.
20:18
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20:16
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Leclerc y Hulkenberg cumplen ahora el ritual de salir a la pista... y seguramente volver a los pits.
20:15
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20:10
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En efecto, Verstappen y Hadjar salieron con sus respectivos RB22. También Bortoleto con su Audi.
20:08
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Se vienen los Red Bull...
20:07
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El casco de Lando para Las Vegas... ¿qué tal?
20:05
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"Estoy haciendo aquaplaning en todas partes", reporta Antonelli en la radio.
20:04
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Todos los mencionados anteriormente están de regreso en los pits, pero Antonelli y Sainz están ahora en pista.
20:03
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Alex Albon salió del garaje de Williams y hacia la pista.
20:01
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Ya se cumplió la primera media hora de la sesión y no tenemos tiempos en el clasificador.
20:01
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Jak Crawford, en el Aston Martin de Alonso, también está en pista en estos momentos.
20:00
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Y así como salió a la pista, así ya volvió al garaje de Cadillac.
¡Pero ahora es el turno de Dino Beganovic con el Ferrari de Hamilton!
19:58
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Ahora es el turno de Valtteri Bottas en la pista, fresco tras ser confirmado en Cadillac para 2027.
Formula 1
Qué dice la renovación del contrato de Valtteri Bottas sobre el futuro de Cadillac en la F1
Mantener a Valtteri Bottas en el equipo para 2027 señala que se entiende que el coche sigue siendo un problema, y que desarrollarlo es la prioridad por encima de ganancias fáciles de relaciones públicas
19:55
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Formula 1
Gasly revela cómo el límite presupuestario frenó a Alpine en 2026 y es optimista para 2027
El piloto francés revela que Alpine sabe desde hace tiempo qué debe cambiar en el coche, pero que no pudo hacerlo este año debido al límite presupuestario de la Fórmula 1.
19:53
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Para sorpresa de nadie, Camara y Hirakawa ya están de regreso en el garaje de Haas. Fue bueno mientras duró...
19:52
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19:51
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Al igual que Checo hace un rato, los dos Haas llevan neumáticos de lluvia total.
19:51
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Haas envió a divertirse con el agua a Rafa Camara y a Ryo Hirakawa, que está en el lugar de Bearman para la FP1.
19:50
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¡Tenemos coches en pista!
19:49
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Lo único que se vio hasta ahora en pista...
19:43
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Formula 1
Nike se une a la F1 como socio de indumentaria
Nike reemplazará a Puma como proveedor oficial de Fórmula 1 y lanzará colecciones inspiradas en la F1
19:41
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19:39
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Por: Gaby Manzo
Publicado: 20 nov 2026, 1:55
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