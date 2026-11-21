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Las Vegas GP
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2026 Fórmula 1 Las Vegas GP
18 nov 2026 al 21 nov 2026
| Streets of Las Vegas, US
Resumen Comentarios en directo Resultados Driver Ratings Noticias
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Fórmula 1 Las Vegas GP
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Las Vegas de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
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Les agradecemos por estar con nosotros. Nos vemos en una semana para el GP de Qatar
00:49
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Formula 1
Cinco conclusiones rápidas del GP de Las Vegas de F1 2026
Max Verstappen gana una carrera en Las Vegas definida por el rebufo
00:47
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Formula 1
Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas
Luego de una intensa carrera en el Strip, Max Verstappen se encamina para asegurar el subcampeonato. Franco Colapinto suma puntos.
00:38
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Formula 1
Verstappen gana una carrera increíble en Las Vegas con Colapinto en el top 6 y choque de Checo Pérez
Max Verstappen, con Red Bull, resistió todos los ataques para ganar el GP de Las Vegas seguido por los McLaren de Norris y Piastri. Franco Colapinto finalizó sexto y Checo Pérez abandonó por un choque.
00:35
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00:32
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Franco Colapinto logra la sexta posición. Hamilton en séptimo
00:32
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Norris segundo y Piastri en tercero. Antonelli recupera el cuarto al final por delante de Gasly
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Victoriaaaaaaa de Verstaaaaaaaappeeeeeeeeennn
00:31
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Gasly asciende al cuarto sobre Antonelli
Página: 50 00:30
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Los McLaren se comieron a Antonelli quien ahora cae al cuarto.
00:30
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Norris ya es tercero ahora.
00:28
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Antonelli ahora es segundo seguido por Piastri y Norris. Gasly es quinto con Colapinto en séptimo
00:28
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Russell se impacta al intentar adelantar a Antonelli. Termina en una barrera tecpro y desciende al noveno
Página: 47 00:27
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Piastri ya es cuarto en la carrera. Antonelli tomó por instantes el liderato, pero Verstappen atacó y recuperó
00:25
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Colapinto marcha firme al octavo. Hamilton es noveno, pero a más de dos segundos del argentino
Página: 45 00:23
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Estamos en los cinco giros finales. Verstappen sigue sin sacar más de medio segundo sobre Antonelli
00:21
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Antonelli toma el liderato, pero Verstappen vuelve a recuperar la primera plaza
Página: 43 00:20
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El podio se va a definir en la última vuelta.
00:17
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Control de carrera anuncia investigación por el choque entre los Ferrari
00:16
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Norris adelanta a Russell por el tercero. Le coloca de inmediato medio segundo de diferencia
00:16
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Página: 40 00:16
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Entramos a las últimas 10 vueltas de la carrera
00:14
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Leclerc retoma la posición sobre Colapinto
Página: 39 00:14
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Antonelli toma el liderato de la carrera, pero Verstappen la recupera de inmediato
Página: 38 00:12
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Antonelli adelanta a Russell por el segundo
00:12
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Leclerc pierde la posición ante Colapinto y los Alpine son 6-7
Página: 38 00:12
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Hamilton se lanza al ataque. Se tocan los Ferrari y esto permite que Gasly avance al sexto y Colapinto al octavo.
00:10
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Verstappen retoma el liderato, como ya ha sido la tendencia en toda la carrera.
Página: 36 00:09
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Antonelli ya es tercero y ganando diferencia ante Norris. Russell toma el primero.
Página: 35 00:06
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Gasly cae en el clasificador hasta el octavo, apenas por delante de Colapinto
00:06
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Pero adivinen, el efecto yo-yo y Verstappen retoma la primera plaza.
00:06
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Norris toma ahora el liderato sobre Verstappen.
Página: 34 00:05
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Norris toma la segunda posición sobre Russell. Antonelli se viene al ataque de su compañero de equipo.
Página: 33 00:03
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Gasly pierde la cuarta posición ante Antonelli. El itakliano lleva 16 vueltas con sus blandos.
Página: 32 00:01
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Bortooleto ya está en la posición 11.
00:01
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Y como ha sido toda la carrera, Verstappen aprovecha la recta principal para tomar el liderato
00:01
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Russell adelanta de nuevo a Verstappen por el liderato
Página: 31 00:00
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Norris ya adelanto a Gasly, pero apenas por medio segundo.
Página: 29 23:57
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Hamilton adelanta a Colapinto por el noveno. El argentino con una ventaja de 1.5 segundos sobre Carlos Sainz.
23:57
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Piastri ahora adelanta a Colapinto y el argentino es octavo. Verstappen retoma la primera posición sobre Russell
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Por: Luis Ramírez
Publicado: 22 nov 2026, 5:50
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