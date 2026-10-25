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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos

United States

22 oct 2026 al 25 oct 2026

| Circuit of the Americas, US

Resumen Comentarios en directo Resultados Driver Ratings Noticias

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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Sigue en vivo todo lo que sucede el domingo en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin.

Max Verstappen, Red Bull Racing

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18:21

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Con esto nos despedimos. Nos vemos en una semana en México. 

18:20

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Formula 1

Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de los Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli logró una victoria más y con ello aumento su ventaja en el campeonato del mundo donde la lucha por la segunda posición se aprieta.

Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de los Estados Unidos

18:08

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Formula 1

Las combinaciones para que Kimi Antonelli se corone campeón de la F1 en el GP de México

Descubre qué necesita Kimi Antonelli en el GP de México 2026 para ser campeón mundial de la F1 frente a Russell y Hamilton.

Las combinaciones para que Kimi Antonelli se corone campeón de la F1 en el GP de México

17:55

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Formula 1

Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos

Otra victoria para Kimi Antonelli, con el italiano ahora casi seguro de cerrar el título en México.

Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos

17:47

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Formula 1

F1 GP de México 2026: Horarios completos, canal de TV y cómo ver en vivo por país

El Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de la próxima carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1 y, donde Andrea Kimi Antonelli podría ganar el campeonato. Para Sergio Pérez será su arrancada 300

F1 GP de México 2026: Horarios completos, canal de TV y cómo ver en vivo por país

17:43

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Formula 1

Antonelli gana en Austin y apunta a ser campeón en México; Colapinto abandona y Checo Pérez es 19°

Kimi Antonelli, con Mercedes, se impuso en el GP de Estados Unidos seguido de Charles Leclerc y Max Verstappen. Franco Colapinto abandonó tras un contacto con Arvid Linblad y Checo Pérez llegó último.

Antonelli gana en Austin y apunta a ser campeón en México; Colapinto abandona y Checo Pérez es 19°

17:40

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Nos vamos a México para la resolución del campeonato

17:39

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Antoneeeeeeeliiiiiii ganaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa en Estados Unidoosssssssssssssssssss

17:37

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Empezamooos la úuuuuuuuuuuuulllltimaaaaaa vueltaaaaaaaaaaaaaaaa

Página: 54 17:35

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Antonelli con 16 segundos de ventaja sobre Leclerc. Hamilton en cuarto y Russell en octavo. La pelea por el cetro se irá a México 

17:34

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Tenemos tres vueltas por delante. Hamilton a 4.5 segundos de Verstappen

17:34

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Se acaba el VSC 

17:32

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Disculpen la confusión inicia.. Cadillac informa que es un problema de la unidad de potencia para Bottas. Si gustan mandar un café se los agradecemos. 

17:30

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Problemas para Bottas y ahora provoca Virtual Safety Car 

 

Página: 51 17:30

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Abandono de Bottas

Página: 49 17:26

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LEEEEEECLEEEEEERCCCCCCCC se tira y toma la segunda posición 

17:25

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Hamilton sigue reduciendo la diferencia ante Norris, ahora es menos de cuatro segundos. Van por el tercer puesto. 

Página: 49 17:25

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Leclerc ya está a medio segundo de Verstappen. 

17:23

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Ahora es Leclerc quien toma la tercera posición y va por Verstappen

Página: 47 17:22

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Batalla lado a lado entre Norris, Verstappen y Leclerc. Max Verstappen toma la segunda posición 

Página: 46 17:21

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Quedan 10 vueltas y Leclerc ya está a un segundo de Verstappen. El holandés a menos de medio segundo de Norris. 

17:18

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Hamilton en quinto y Russell en octavo. Ambos al límite de extender la coronación a México 

Página: 44 17:17

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Leclerc sigue reduciendo la ventaja contra Verstappen. El holandés a 0.8s de Norris. 

17:16

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Sergio Pérez se mantiene sólido en la posición 19, una vez más por delante de Valtteri Bottas

17:16

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Página: 43 17:16

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Verstappen ya está a menos de un segundo para atacar a Norris. Leclerc viene mejorando para tomar la última posición del podio. 

Página: 42 17:14

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Vuelta rápida de Leclerc con 1,38.329s

17:13

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Verstappen está a 1.7 segundos de Norris. Necesita adelantar pronto 

Página: 40 17:10

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Leclerc a los pits. Le colocan gomas duras. 

Página: 39 17:09

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Hamilton a los pits. Le colocan goma dura

Página: 37 17:06

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Colapinto llamado a los pits por problemas. Es retiro del argentino 

Página: 36 17:05

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Antonelli sigue ganando la diferencia sobre Leclerc y ya son casi tres segundos, esto a pesar del tráfico con el Williams 

Página: 35 17:03

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Antonelli ya saca dos segundos de ventaja sobre Leclerc. 

17:00

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Antonelli ya saca más de un segundo de ventaja sobre Leclerc. Hamilton es tercero y Russell octavo. De momento el campeonato se definiría en México 

16:58

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Antonelli toma el liderato sobre Leclerc. 

16:58

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Colapinto también deja el compuesto duro y le colocan el blando para las 24 vueltas finales 

16:57

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Leclerc es el nuevo líder de la carrera y presionado por Antonelli. Verstappen regresó en quinto puesto, por detrás de Norris

Página: 32 16:57

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Verstappen a los pits y le han colocado medias. 

16:55

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Russell ya es octavo, de momento Antonelli no podría coronarse. 

Página: 30 16:55

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Control de carrera señala que no habrá investigación por el incidente entre Colapinto y Lindblad

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Por: Luis Ramírez

Publicado: 25 oct 2026, 22:21

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