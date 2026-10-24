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2026 Fórmula 1 GP de Estados Unidos
22 oct 2026 al 25 oct 2026
| Circuit of the Americas, US
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Fórmula 1 GP de Estados Unidos
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin.
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15:01
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Formula 1
Franco Colapinto se vuelve viral tras su sorpresiva aparición como Doctor Doom en Austin
El piloto de Alpine sorprendió a los aficionados en un evento en Austin, abrazando la colaboración del equipo con Marvel con un disfraz de Doctor Doom
14:33
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Formula 1
Hamilton lidera una FP3 marcada por los límites de pista en Austin; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 21°
Lewis Hamilton, con Ferrari, fue el más rápido en la última práctica libre del GP de Estados Unidos, donde las sanciones por pasar los límites de pista volvieron a estar a la orden del día. Franco Colapinto terminó 15° y Checo Pérez fue 21°.
14:30
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Se acaba la sesión. Hamilton el mejor. Colapinto en el 15 y Sergio Pérez en el 21.
14:28
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Estamos a dos minutos. Antonelli intenta mejorar su cuarta posición
14:26
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Sergio Pérez se coloca en la posición 19
14:24
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Les quitan vueltas a Antonelli, Leclerc y más. Los límites de pista son una locura.
14:23
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Bortoleto y Hamilton con incidente. El brasileño parece que no se percató del inglés.
14:21
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Pierre Gasly sube al noveno puesto.
14:20
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Hamilton responde con 1m34.893s
14:19
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Leclerc en la cima con 1m34.810s
14:19
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Norris avanza al cuarto puesto en estos momentos.
14:18
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Colapinto avanza a la décima posición con un tiempo de 1m36.251s
14:16
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Hamilton ahora a la cima con 1m34.893s
14:15
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Antonelli perdió su tiempo por límites de pista en la curva 9
14:15
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Verstappen al primer puesto con 1m35.061s superando por 0.066s a Leclerc
14:14
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Colapinto se ha ubicado en el puesto 11 por delante de Gasly. El argentino viene de nuevo a la pista.
14:14
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Verstappen ya con blandos. Se viene el intento de vuelta rápida del holandés.
14:12
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Antonelli al primer puesto con una vuelta de 1m35.015s superando a Leclerc por una décima.
14:07
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14:05
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Colapinto regresó a la pista y lo hace con la goma blanda. Veremos cómo va la simulación de clasificación
13:59
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Antonelli al segundo puesto con los blandos
13:59
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Leclerc ahora al primer puesto con 1m35.127s superando por tres décimas a Hamilton y, además, lo hace con los medios.
13:58
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Checo Pérez regresa a la pista con el compuesto duro
13:58
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Verstappen sale de nuevo con medios. Hamilton con blandos.
13:55
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Hamilton regresa a la pista.
13:55
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Colapinto en la posición 21, pero recordemos que Alpine está más enfocado en el ritmo de carrera que en clasificación donde penalizará con 10 posiciones.
13:54
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Russell se coloca cuarto en estos momentos a tres décimas de Hamilton
13:54
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Norris a la tercera posición a 0.145s de Hamilton.
13:52
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Hadjar a la cuarta posición a medio segundo de su compañero.
13:52
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Franco Colapinto se encuentra en los pits cuando nos acercamos a los primeros 30 minutos. En su próxima salida debería montar blandos para iniciar simulación
13:52
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13:51
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Hamilton recupera la primera plaza con 1m35.561s. A Leclerc le han quitado la vuelta y ahora es Piastri tercero.
13:49
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Charles Leclerc salta al segundo puesto a 0.260s de Verstappen con la goma media.
13:49
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Sergio Pérez se ubica en la posición 16 y se encuentra en los pits.
13:49
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Antonelli en la tercera posición a 0.5 segundos de Verstappen. El italiano también con gomas medias en este momento.
13:48
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Verstappen ahora es primero con 1m35.702s que es casi medio segundo que Piastri. El holandés con goma media.
13:48
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Piastri a la primera posición con un tiempo de 1m36.243s
13:48
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Colapinto lleva 10 giros con el compuesto medio.
13:47
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Lawson responde y vuelve a colocarse en primero con 1m36.420s con gomas medias.
13:47
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Verstappen viene con tiempos morados en el sector 1 y eso que está con gomas medias.
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Por: Luis Ramírez
Publicado: 24 oct 2026, 19:01
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