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2026 Fórmula 1 GP de México

Mexico

29 oct 2026 al 1 nov 2026

| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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Fórmula 1 GP de México

F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de México de F1 2026 con live timing

Sigue en vivo con comentarios y tiempos en directo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de México de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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16:43  

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Menos de 3 minutos para el relanzamiento

16:41  

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¿Están listos para lo que viene? 

 

16:40  

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5 segundos de sanción para Checo

16:39  

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Checo bajo investigación por excederse en la velocidad del pit lane

16:34  

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La carrera se reanudará a las 15:45 hora local 

16:29  

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Mientras seguimos en bandera roja, momento de tratar de entender algunas cosas

Formula 1

Los comisarios de la FIA explican la penalización de cinco segundos a Leclerc en el GP de México de F1

Charles Leclerc fue penalizado por adelantar a Lewis Hamilton por fuera de la pista, pero aun así se benefició de la maniobra.

Los comisarios de la FIA explican la penalización de cinco segundos a Leclerc en el GP de México de F1

16:28  

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En la resalida Hamilton saldrá 3° y Antonelli 4°
 

16:21  

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Cadillac anuncia: Valtteri Bottas fue trasladado al centro médico para someterse a evaluaciones más exhaustivas como medida de precaución tras un incidente en la vuelta 46. Salió del coche por su propio pie y respondía a la radio.

16:21  

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Parece que la barrera ya está arreglada, así que pronto podremos partir sin problemas

16:21  

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Lawson, Sainz, Hirakawa, Albon y Pérez serán empujados hacia la parte delantera para que puedan desdoblarse

16:16  

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Se anota un incidente con Gasly por salir del pit lane con luz roja

16:15  

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Formula 1

VIDEO: Fuerte accidente de Bottas por falla en el Cadillac detiene el GP de México

Un fuerte accidente de Valtteri Bottas en la curva 1 obligó a detener el Gran Premio de México con bandera roja. El finlandés terminó contra las barreras y permanecía dentro de su Cadillac mientras esperaba la llegada del equipo médico.

VIDEO: Fuerte accidente de Bottas por falla en el Cadillac detiene el GP de México

16:11  

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Se ve cómo se rompe la suspensión izquierda a Bottas antes del impacto. Nos alegra ver que se baja bien, aunque algo aturdido y no es para menos 

16:06  

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16:06  

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¡¡BANDERA ROJA!!

16:06  

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Hamilton a boxes. Piastri vuelve a parar y vuelve a ser una lenta detención

16:04  

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BOTTAS AL MURO

16:04  

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¡BANDERA AMARILLA!

16:03  

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¡Kimi a boxes! 4.3 segundos la detención

16:02  

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Antonelli continúa en cabeza, tras haberle sacado ya una vuelta a Albon, y Bortoleto es el siguiente.

16:01  

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Finalmente, y tras 43 vueltas, Hadjar para en boxes

15:59  

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Norris se une a Colapinto y Checo con malas paradas hoy

15:56  

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Tanto Colapinto como Checo tuvieron problemas en sus paradas. No fueron las mejores, Franco incluso perdió el lugar con Gasly, pero lo recupera rápidamente en pista tras recibir la instrucción por radio de intercambiar posiciones en la curva 1

15:52  

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Colapinto cae al puesto 13°, montó blandos 

15:51  

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¡Franco a boxes! Vuelta 35 de 71

15:48  

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Parada lenta de Checo, es 19° montando medios ahora

15:44  

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Lambiase a Max: "Básicamente necesito una de tus mágicas etapas en México aquí, Max. Haz lo suficiente para mantenerlo atrás"
 

15:43  

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¡Leclerc queda adelante de Hamilton!

15:42  

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Hamilton también se detiene

15:41  

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Vertappen también para

15:41  

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Leclerc a boxes

15:38  

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Colapinto sigue 9° y Checo 13°

15:38  

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😳 Hamilton sigue con bronca y dice en la radio: "Los comisarios básicamente le están regalando esta victoria a Charles"
 

15:32  

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Leclerc está ampliando poco a poco la ventaja sobre Verstappen, y ahora está a 4,8 segundos

15:32  

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Hasta el momento, ninguno de los diez primeros ha entrado a boxes, y Norris sigue presionando a Russell

15:28  

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Gasly es de los primeros en parar en boxes. cae al 18°

15:25  

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Leclerc ahora aventaja a Verstappen en 3,5 segundos, por lo que tiene que ganar algo más de tiempo antes de parar para asegurarse de salir de boxes por delante del Red Bull

15:22  

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¡Y 10 segundos a Russell de sanción por provocar el accidente con Hadjar!

15:21  

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¡¡5 SEGUNDOS DE SANCIÓN A LECLERC!!
 

15:20  

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Por: Gaby Manzo

Publicado: 1 nov 2026, 21:43

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